Генератор Champion GG6500EBS
Арт. champion_2902
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Стартер
|ручной, электрический
|
Расход топлива, л/ч
|3.26
- Генератор CHAMPION GG6500EBS позволяет запитать электроприборы суммарной мощностью до 5.5 кВт.
Преимущества
- Автоматическая регулировка выходного напряжения
- Четырехтактный бензиновый двигатель
- Металлический топливный бак с указателем уровня топлива
- Щеточный тип ротора
- Медная обмотка ротора и статора