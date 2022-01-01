Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Генератор Champion GG6500EBS
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Генератор Champion GG6500EBS
    Арт. champion_2902
    Генератор Champion GG6500EBS
    Генератор Champion GG6500EBS
      Генератор Champion GG6500EBS
      Генератор Champion GG6500EBS

      Генератор Champion GG6500EBS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_2902

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		3.26
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Генератор CHAMPION GG6500EBS позволяет запитать электроприборы суммарной мощностью до 5.5 кВт.

        Преимущества

        • Автоматическая регулировка выходного напряжения
        • Четырехтактный бензиновый двигатель
        • Металлический топливный бак с указателем уровня топлива
        • Щеточный тип ротора
        • Медная обмотка ротора и статора