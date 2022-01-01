Измельчитель пней Grido 390H

Преимущества

Четырехтактный бензиновый двигатель Honda GX 390 с верхним расположением клапанов (Япония)

Измельчающий диск c 8 сверхпрочными стальными зубцами

Регулировка рабочей глубины

Блокировка одного из колес

Надежная ременная передача

Измельчитель пней Caiman GRIDO 390H - это пнедробилка коммерческого класса, простая в использовании портативная машина. Она может использоваться не только профессионалами, но и владельцами частных садов. Измельчитель пней удобно перевозить в прицепе легкового автомобиля или в автофургоне.