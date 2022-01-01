Измельчитель пней Grido 390H
Арт. 1128721
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Габариты, мм
|1670x850x900
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Объем двигателя, куб.см
|390
- Измельчитель пней Caiman GRIDO 390H - это пнедробилка коммерческого класса, простая в использовании портативная машина. Она может использоваться не только профессионалами, но и владельцами частных садов. Измельчитель пней удобно перевозить в прицепе легкового автомобиля или в автофургоне.
Преимущества
- Четырехтактный бензиновый двигатель Honda GX 390 с верхним расположением клапанов (Япония)
- Измельчающий диск c 8 сверхпрочными стальными зубцами
- Регулировка рабочей глубины
- Блокировка одного из колес
- Надежная ременная передача