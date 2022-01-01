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Измельчитель пней Grido 390H
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Садовые измельчители
    Измельчитель пней Grido 390H
    Арт. 1128721
    Измельчитель пней Grido 390H

      Измельчитель пней Grido 390H

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128721

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Габариты, мм
      		1670x850x900
      Объем двигателя, куб.см
      		390
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Измельчитель пней Caiman GRIDO 390H - это пнедробилка коммерческого класса, простая в использовании портативная машина. Она может использоваться не только профессионалами, но и владельцами частных садов. Измельчитель пней удобно перевозить в прицепе легкового автомобиля или в автофургоне.

        Преимущества

        • Четырехтактный бензиновый двигатель Honda GX 390 с верхним расположением клапанов (Япония)
        • Измельчающий диск c 8 сверхпрочными стальными зубцами
        • Регулировка рабочей глубины
        • Блокировка одного из колес
        • Надежная ременная передача