Измельчитель ветвей Caiman Raro 200С

Преимущества

Четырехтактный двигатель Caiman Green Engine 200CC с верхним расположением клапанов

Система измельчения, состоящая из 2 острых двусторонних ножей

Активная и пассивная безопасность

Ременная передача

Диаметр ветвей для измельчения 50 мм

Садовый измельчитель веток бензиновый Caiman Raro 200C - это производительная модель, предназначенная для измельчения веток диаметром до 50 мм и листвы. Таким образом значительно сокращается объем растительных отходов при проведении санитарной обрезки деревьев, и решается проблема утилизации растительного мусора. Простая и надежная система измельчения состоит из двух двусторонних ножей, которые можно переставлять другой стороной для продления срока службы между заточками или заменой. Системы активной и пассивной безопасности исключают контакт оператора с ножами, а также обратный выброс материала. Надежный двигатель Caiman Green Engine 200CC соответствует стандарту Евро-5 по уровню выхлопов.