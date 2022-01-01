Измельчитель ветвей Caiman Raro 200С
Арт. 1128727
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Франция
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Габариты, мм
|1270х780х1270
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Объем двигателя, куб.см
|196
- Садовый измельчитель веток бензиновый Caiman Raro 200C - это производительная модель, предназначенная для измельчения веток диаметром до 50 мм и листвы. Таким образом значительно сокращается объем растительных отходов при проведении санитарной обрезки деревьев, и решается проблема утилизации растительного мусора. Простая и надежная система измельчения состоит из двух двусторонних ножей, которые можно переставлять другой стороной для продления срока службы между заточками или заменой. Системы активной и пассивной безопасности исключают контакт оператора с ножами, а также обратный выброс материала. Надежный двигатель Caiman Green Engine 200CC соответствует стандарту Евро-5 по уровню выхлопов.
Преимущества
- Четырехтактный двигатель Caiman Green Engine 200CC с верхним расположением клапанов
- Система измельчения, состоящая из 2 острых двусторонних ножей
- Активная и пассивная безопасность
- Ременная передача
- Диаметр ветвей для измельчения 50 мм