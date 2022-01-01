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Измельчитель ветвей Caiman Raro 200С
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Садовые измельчители
    Измельчитель ветвей Caiman Raro 200С
    Арт. 1128727
    Измельчитель ветвей Caiman Raro 200С

      Измельчитель ветвей Caiman Raro 200С

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128727

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Франция
      Габариты, мм
      		1270х780х1270
      Объем двигателя, куб.см
      		196
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Садовый измельчитель веток бензиновый Caiman Raro 200C - это производительная модель, предназначенная для измельчения веток диаметром до 50 мм и листвы. Таким образом значительно сокращается объем растительных отходов при проведении санитарной обрезки деревьев, и решается проблема утилизации растительного мусора. Простая и надежная система измельчения состоит из двух двусторонних ножей, которые можно переставлять другой стороной для продления срока службы между заточками или заменой. Системы активной и пассивной безопасности исключают контакт оператора с ножами, а также обратный выброс материала. Надежный двигатель Caiman Green Engine 200CC соответствует стандарту Евро-5 по уровню выхлопов.

        Преимущества

        • Четырехтактный двигатель Caiman Green Engine 200CC с верхним расположением клапанов
        • Система измельчения, состоящая из 2 острых двусторонних ножей
        • Активная и пассивная безопасность
        • Ременная передача
        • Диаметр ветвей для измельчения 50 мм