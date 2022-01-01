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Измельчитель ветвей Caiman Raro 420С
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Садовые измельчители
    Измельчитель ветвей Caiman Raro 420С
    Арт. 1128728
    Измельчитель ветвей Caiman Raro 420С

      Измельчитель ветвей Caiman Raro 420С

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128728

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Франция
      Габариты, мм
      		2300х780х1845
      Объем двигателя, куб.см
      		420
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Измельчитель ветвей Caiman RARO 420С - машина, оснащенная мощным бензиновым двигателем, предназначена для измельчения ветвей, сучьев и опавшей листвы. Органические отходы можно превратить в компост или опилки для садовой засыпки.

        Преимущества

        • Четырехтактный бензиновый двигатель Caiman Green Engine 420CC с верхним расположением клапанов
        • Система измельчения, состоящая из 2 острых ножей
        • Широкий загрузочный бункер
        • Безопасность
        • Регулируемый дефлектор выгрузки