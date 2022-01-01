Измельчитель ветвей Caiman Raro 420С
Арт. 1128728
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Франция
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Габариты, мм
|2300х780х1845
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Объем двигателя, куб.см
|420
- Измельчитель ветвей Caiman RARO 420С - машина, оснащенная мощным бензиновым двигателем, предназначена для измельчения ветвей, сучьев и опавшей листвы. Органические отходы можно превратить в компост или опилки для садовой засыпки.
Преимущества
- Четырехтактный бензиновый двигатель Caiman Green Engine 420CC с верхним расположением клапанов
- Система измельчения, состоящая из 2 острых ножей
- Широкий загрузочный бункер
- Безопасность
- Регулируемый дефлектор выгрузки