Преимущества

Четырехтактный бензиновый двигатель Caiman Green Engine 420CC с верхним расположением клапанов

Система измельчения, состоящая из 2 острых ножей

Широкий загрузочный бункер

Безопасность

Регулируемый дефлектор выгрузки

Измельчитель ветвей Caiman RARO 420С - машина, оснащенная мощным бензиновым двигателем, предназначена для измельчения ветвей, сучьев и опавшей листвы. Органические отходы можно превратить в компост или опилки для садовой засыпки.