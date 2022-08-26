Измерительная рулетка ADA RubTape 3
Арт. geototal_511
Характеристики
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Производитель
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Длина, м
|3
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Ширина ленты, мм
|16
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Автоматическое возвращение ленты
|Нет
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Магнитный зацеп
|Нет
Подробное описание товара:Рулетка ADA RubTape 3 А00155 применяется для проведения замеров в сфере строительных или монтажных работ. Обрезиненный корпус данной рулетки делает его устойчивым к повреждениям при падении. Такая рулетка является незаменимым помощником в каждодневном использовании.
Особенности и Преимущества:
- ADA RubTape 10 — простая, надёжная рулетка, защищённая ребристым резиновым элементом, предохраняющем корпус при падении.
- Яркая, чёткая, хорошо читаемая измерительная шкала и классическая система постоянной фиксации переключателем спереди.
- Прочность и надежность.
- Оснащена металлическим полотном, что значительно увеличивает ее рабочий ресурс.
- Износостойкость.