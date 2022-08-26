Измерительная рулетка ADA RubTape 3

Подробное описание товара:

Особенности и Преимущества:

ADA RubTape 10 — простая, надёжная рулетка, защищённая ребристым резиновым элементом, предохраняющем корпус при падении.

Яркая, чёткая, хорошо читаемая измерительная шкала и классическая система постоянной фиксации переключателем спереди.

Прочность и надежность.

Оснащена металлическим полотном, что значительно увеличивает ее рабочий ресурс.

Износостойкость.

Рулетка ADA RubTape 3 А00155 применяется для проведения замеров в сфере строительных или монтажных работ. Обрезиненный корпус данной рулетки делает его устойчивым к повреждениям при падении. Такая рулетка является незаменимым помощником в каждодневном использовании.