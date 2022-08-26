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Измерительная рулетка ADA RubTape 3
5.0
1
Найти аналог
Рулетки
    Измерительная рулетка ADA RubTape 3
    Арт. geototal_511
    5.0
    1
    Измерительная рулетка ADA RubTape 3
    Измерительная рулетка ADA RubTape 3
    Измерительная рулетка ADA RubTape 3
      Измерительная рулетка ADA RubTape 3
      Измерительная рулетка ADA RubTape 3
      Измерительная рулетка ADA RubTape 3

      Измерительная рулетка ADA RubTape 3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_511
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Длина, м
      		3
      Ширина ленты, мм
      		16
      Автоматическое возвращение ленты
      		Нет
      Магнитный зацеп
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры

      • Подробное описание товара:

        Рулетка ADA RubTape 3 А00155 применяется для проведения замеров в сфере строительных или монтажных работ. Обрезиненный корпус данной рулетки делает его устойчивым к повреждениям при падении. Такая рулетка является незаменимым помощником в каждодневном использовании.

        Особенности и Преимущества:

        • ADA RubTape 10  — простая, надёжная рулетка, защищённая ребристым резиновым элементом, предохраняющем корпус при падении.
        • Яркая, чёткая, хорошо читаемая измерительная шкала и классическая система постоянной фиксации переключателем спереди.
        • Прочность и надежность.
        • Оснащена металлическим полотном, что значительно увеличивает ее рабочий ресурс.
        • Износостойкость.