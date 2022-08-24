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Измерительная рулетка ADA RubTape 8
5.0
1
Найти аналог
Рулетки
    Измерительная рулетка ADA RubTape 8
    Арт. geototal_513
    5.0
    1
    Измерительная рулетка ADA RubTape 8
    Измерительная рулетка ADA RubTape 8
    Измерительная рулетка ADA RubTape 8
      Измерительная рулетка ADA RubTape 8
      Измерительная рулетка ADA RubTape 8
      Измерительная рулетка ADA RubTape 8

      Измерительная рулетка ADA RubTape 8

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_513
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Длина, м
      		8
      Ширина ленты, мм
      		25
      Автоматическое возвращение ленты
      		Нет
      Магнитный зацеп
      		Нет
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры

      • Подробное описание товара:

        Рулетка ADA RubTape 8 А00157- это очень удобный и надёжный измерительный инструмент. Данная модель рулетки имеет защитное резиновое покрытие корпуса. Чёткая и хорошо читаемая измерительная шкала на ярком полотне в сочетании с классической системой постоянной фиксации делают ее отличным инструментом для ежедневного использования.

        Особенности и Преимущества:

        • ADA RubTape 8  — простая, надёжная рулетка, защищённая ребристым резиновым элементом, предохраняющем корпус при падении.
        • Яркая, чёткая, хорошо читаемая измерительная шкала и классическая система постоянной фиксации переключателем спереди.
        • Долговечность в использовании.
        • Износоустойчивость.
        • Немецкое качество.