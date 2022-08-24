Измерительная рулетка ADA RubTape 8

Подробное описание товара:

Особенности и Преимущества:

ADA RubTape 8 — простая, надёжная рулетка, защищённая ребристым резиновым элементом, предохраняющем корпус при падении.

Яркая, чёткая, хорошо читаемая измерительная шкала и классическая система постоянной фиксации переключателем спереди.

Долговечность в использовании.

Износоустойчивость.

Немецкое качество.

Рулетка ADA RubTape 8 А00157- это очень удобный и надёжный измерительный инструмент. Данная модель рулетки имеет защитное резиновое покрытие корпуса. Чёткая и хорошо читаемая измерительная шкала на ярком полотне в сочетании с классической системой постоянной фиксации делают ее отличным инструментом для ежедневного использования.