Измерительная рулетка ADA RubTape 8
Арт. geototal_513
Характеристики
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Производитель
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Длина, м
|8
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Ширина ленты, мм
|25
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Автоматическое возвращение ленты
|Нет
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Магнитный зацеп
|Нет
Подробное описание товара:Рулетка ADA RubTape 8 А00157- это очень удобный и надёжный измерительный инструмент. Данная модель рулетки имеет защитное резиновое покрытие корпуса. Чёткая и хорошо читаемая измерительная шкала на ярком полотне в сочетании с классической системой постоянной фиксации делают ее отличным инструментом для ежедневного использования.
Особенности и Преимущества:
- ADA RubTape 8 — простая, надёжная рулетка, защищённая ребристым резиновым элементом, предохраняющем корпус при падении.
- Яркая, чёткая, хорошо читаемая измерительная шкала и классическая система постоянной фиксации переключателем спереди.
- Долговечность в использовании.
- Износоустойчивость.
- Немецкое качество.