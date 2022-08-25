Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Рулетка Ada RubTape, 10 м
5.0
1
Найти аналог
Рулетки
    Рулетка Ada RubTape, 10 м
    Арт. О00000030330
    5.0
    1
    Рулетка Ada RubTape, 10 м
    Рулетка Ada RubTape, 10 м
    Рулетка Ada RubTape, 10 м
    Рулетка Ada RubTape, 10 м
    Рулетка Ada RubTape, 10 м
      Рулетка Ada RubTape, 10 м
      Рулетка Ada RubTape, 10 м
      Рулетка Ada RubTape, 10 м
      Рулетка Ada RubTape, 10 м
      Рулетка Ada RubTape, 10 м

      Рулетка Ada RubTape, 10 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Арт. О00000030330
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Гонконг
      Длина, м
      		10
      Ширина ленты, мм
      		32
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Рулетка ADA RubTape 10 А00154 находит свое применение при монтажных работах или в сфере строительства. Данный измерительный инструмент имеет высокое немецкое качество, благодаря чему прослужит гораздо дольше, даже при интенсивном использовании. Удобный прорезиненный корпус рулетки, обеспечивает комфортную работу инструментом.

        Преимущества

        • Немецкое качество
        • Износоустойчивость
        • Легко читаемая шкала
        • Длина полотна – 10 м
        • Ширина полотна – 32 мм