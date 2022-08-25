Рулетка Ada RubTape, 10 м

Преимущества

Немецкое качество

Износоустойчивость

Легко читаемая шкала

Длина полотна – 10 м

Ширина полотна – 32 мм

Рулетка ADA RubTape 10 А00154 находит свое применение при монтажных работах или в сфере строительства. Данный измерительный инструмент имеет высокое немецкое качество, благодаря чему прослужит гораздо дольше, даже при интенсивном использовании. Удобный прорезиненный корпус рулетки, обеспечивает комфортную работу инструментом.