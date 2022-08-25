Рулетка Ada RubTape, 10 м
Арт. О00000030330
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Гонконг
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Длина, м
|10
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Ширина ленты, мм
|32
- Рулетка ADA RubTape 10 А00154 находит свое применение при монтажных работах или в сфере строительства. Данный измерительный инструмент имеет высокое немецкое качество, благодаря чему прослужит гораздо дольше, даже при интенсивном использовании. Удобный прорезиненный корпус рулетки, обеспечивает комфортную работу инструментом.
Преимущества
- Немецкое качество
- Износоустойчивость
- Легко читаемая шкала
- Длина полотна – 10 м
- Ширина полотна – 32 мм