Ящик для инструментов пластиковый 13" Kolner KBOX13/1

Преимущества

Внутренний съемный лоток позволяет хранить крепежные изделия и принадлежности, а также ограничить перемещение инструментов внутри ящика при неполной загрузке

Объемное внутреннее пространство позволяет размещать различные небольшие предметы в одном месте

Ящик оснащен защелками, которые надежно защищают от непреднамеренного открывания

Удобная складная ручка обеспечивает комфортную транспортировку

Ящик для инструментов пластиковый Kolner KBOX13/1 предназначен для хранения и удобства транспортировки ручного и электроинструмента. Изготовлен из полипропилена и имеет ребра жесткости, которые обеспечивают повышенную прочность при ощутимой нагрузке.