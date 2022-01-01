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Ящик для инструментов пластиковый 13" Kolner KBOX13/1
Найти аналог
Ящики для инструментов
    Ящик для инструментов пластиковый 13" Kolner KBOX13/1
    Арт. О00000034687
    Ящик для инструментов пластиковый 13" Kolner KBOX13/1
    Ящик для инструментов пластиковый 13" Kolner KBOX13/1
    Ящик для инструментов пластиковый 13" Kolner KBOX13/1
      Ящик для инструментов пластиковый 13" Kolner KBOX13/1
      Ящик для инструментов пластиковый 13" Kolner KBOX13/1
      Ящик для инструментов пластиковый 13" Kolner KBOX13/1

      Ящик для инструментов пластиковый 13" Kolner KBOX13/1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000034687

      Характеристики

      Производитель
      		Kolner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      С лотками
      		Нет
      С выдвижными секциями
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ящик для инструментов пластиковый Kolner KBOX13/1 предназначен для хранения и удобства транспортировки ручного и электроинструмента. Изготовлен из полипропилена и имеет ребра жесткости, которые обеспечивают повышенную прочность при ощутимой нагрузке.

        Преимущества

        • Внутренний съемный лоток позволяет хранить крепежные изделия и принадлежности, а также ограничить перемещение инструментов внутри ящика при неполной загрузке
        • Объемное внутреннее пространство позволяет размещать различные небольшие предметы в одном месте
        • Ящик оснащен защелками, которые надежно защищают от непреднамеренного открывания
        • Удобная складная ручка обеспечивает комфортную транспортировку