Ящик для инструментов пластиковый 13" Kolner KBOX13/1
Арт. О00000034687
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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С лотками
|Нет
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С выдвижными секциями
|Нет
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- Ящик для инструментов пластиковый Kolner KBOX13/1 предназначен для хранения и удобства транспортировки ручного и электроинструмента. Изготовлен из полипропилена и имеет ребра жесткости, которые обеспечивают повышенную прочность при ощутимой нагрузке.
Преимущества
- Внутренний съемный лоток позволяет хранить крепежные изделия и принадлежности, а также ограничить перемещение инструментов внутри ящика при неполной загрузке
- Объемное внутреннее пространство позволяет размещать различные небольшие предметы в одном месте
- Ящик оснащен защелками, которые надежно защищают от непреднамеренного открывания
- Удобная складная ручка обеспечивает комфортную транспортировку