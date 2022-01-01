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Ящик для инструментов пластиковый Kolner 16" KBOX16/1
360 ₽
Ящики для инструментов
    Ящик для инструментов пластиковый Kolner 16" KBOX16/1
    Арт. О00000034688
    Ящик для инструментов пластиковый Kolner 16" KBOX16/1
    Ящик для инструментов пластиковый Kolner 16" KBOX16/1
    Ящик для инструментов пластиковый Kolner 16" KBOX16/1
      Ящик для инструментов пластиковый Kolner 16" KBOX16/1
      Ящик для инструментов пластиковый Kolner 16" KBOX16/1
      Ящик для инструментов пластиковый Kolner 16" KBOX16/1

      Ящик для инструментов пластиковый Kolner 16" KBOX16/1

      360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034688

      Характеристики

      Производитель
      		Kolner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      С лотками
      		Да
      С выдвижными секциями
      		Нет
      Все характеристики
      360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ящик для инструментов пластиковый Kolner KBOX16/1 предназначен для хранения и удобства транспортировки ручного и электроинструмента. Изготовлен из полипропилена и имеет ребра жесткости, которые обеспечивают повышенную прочность при ощутимой нагрузке. Внутри ящика размещается съемный лоток для размещения крепежа и мелких принадлежностей. Вместительный внутренний объем обеспечивает удобство хранения габаритного инструмента. Для простоты транспортировки конструкцией предусматривается рукоятка.

        Преимущества

        • Внутренний съемный лоток позволяет хранить крепежные изделия и принадлежности, а также ограничить перемещение инструментов внутри ящика при неполной загрузке
        • Объемное внутреннее пространство позволяет размещать различные небольшие предметы в одном месте
        • Ящик оснащен защелками, которые надежно защищают от непреднамеренного открывания
        • Удобная складная ручка обеспечивает комфортную транспортировку