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Комплект шпильковертов Jonnesway AG010059, 1/4"-7/16", 4 предмета
Найти аналог
Шпильковерты
    Комплект шпильковертов Jonnesway AG010059, 1/4"-7/16", 4 предмета
    Арт. jonnesway_4531
    Комплект шпильковертов Jonnesway AG010059, 1/4"-7/16", 4 предмета
    Комплект шпильковертов Jonnesway AG010059, 1/4"-7/16", 4 предмета
      Комплект шпильковертов Jonnesway AG010059, 1/4"-7/16", 4 предмета
      Комплект шпильковертов Jonnesway AG010059, 1/4"-7/16", 4 предмета

      Комплект шпильковертов Jonnesway AG010059, 1/4"-7/16", 4 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_4531

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		0.75
      Материал
      		инструментальная сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комплект шпильковертов Jonnesway AG010059, 1/4"-7/16" - используется для бережного закручивания и откручивания крепежа типа "шпилька". Все элементы набора изготавливаются из высококачественных материалов, которые отличаются прочностью и долговечностью. Для удобства хранения и транспортировки инструмент поставляется в пластиковом кейсе. ПДН - от 20 до 33 Нм.