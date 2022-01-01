Комплект шпильковертов Jonnesway AG010059, 1/4"-7/16", 4 предмета
Арт. jonnesway_4531
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Вес, кг
|0.75
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Материал
|инструментальная сталь
- Комплект шпильковертов Jonnesway AG010059, 1/4"-7/16" - используется для бережного закручивания и откручивания крепежа типа "шпилька". Все элементы набора изготавливаются из высококачественных материалов, которые отличаются прочностью и долговечностью. Для удобства хранения и транспортировки инструмент поставляется в пластиковом кейсе. ПДН - от 20 до 33 Нм.