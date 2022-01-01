Шпильковерт Jonnesway, 12 мм, AG010059-12 (AG010061-12)

Роликовые шпильковерты являются достаточно простым и совершенным инструментом для обслуживания слабонагруженных резьбовых шпилек, так как при использовании этих изделий шпилька практически не повреждается, благодаря «сырым» роликам. При использовании роликовых шпильковертов необходимо учитывать предельно допустимые нагрузки (ПДН), применяемые для данного вида изделий.