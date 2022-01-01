Компрессор Fubag B5200B/200 СТ4
Арт. fubag_239
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр
- B5200B/200 СТ4 – компрессор Fubag, который широко применяется в строительстве, промышленности, а также для обеспечения сжатым воздухом крупного гаражного хозяйства, автопарка, стройплощадок или небольшого производства. Аппарат имеет ресивер, объемом 200 литров. Ременной компрессор B5200B/200 СТ4 служит для нагнетания сжатого воздуха в различный пневмоинструмент. Гильза цилиндра изготовлена из высококачественного чугуна, что гарантирует долгую эксплуатацию оборудования. Резиновая насадка на ручке и большие устойчивые колеса позволяют удобно маневрировать по рабочей зоне.
Преимущества
- Трехфазный электродвигатель с защитой от перегрузки
- Эффективная система отвода тепла
- Увеличенный рабочий ресурс деталей
- Регулятор давления с двумя быстросъемными соединениями в комплекте с компрессором
- Резиновая насадка на ручку и большие устойчивые колеса