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Компрессор Fubag B5200B/200 СТ4
Найти аналог
Компрессоры
    Компрессор Fubag B5200B/200 СТ4
    Арт. fubag_239
    Компрессор Fubag B5200B/200 СТ4
    Компрессор Fubag B5200B/200 СТ4
    Компрессор Fubag B5200B/200 СТ4
      Компрессор Fubag B5200B/200 СТ4
      Компрессор Fubag B5200B/200 СТ4
      Компрессор Fubag B5200B/200 СТ4

      Компрессор Fubag B5200B/200 СТ4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_239

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • B5200B/200 СТ4 – компрессор Fubag, который широко применяется в строительстве, промышленности, а также для обеспечения сжатым воздухом крупного гаражного хозяйства, автопарка, стройплощадок или небольшого производства. Аппарат имеет ресивер, объемом 200 литров. Ременной компрессор B5200B/200 СТ4 служит для нагнетания сжатого воздуха в различный пневмоинструмент. Гильза цилиндра изготовлена из высококачественного чугуна, что гарантирует долгую эксплуатацию оборудования. Резиновая насадка на ручке и большие устойчивые колеса позволяют удобно маневрировать по рабочей зоне.

        Преимущества

        • Трехфазный электродвигатель с защитой от перегрузки
        • Эффективная система отвода тепла
        • Увеличенный рабочий ресурс деталей
        • Регулятор давления с двумя быстросъемными соединениями в комплекте с компрессором
        • Резиновая насадка на ручку и большие устойчивые колеса