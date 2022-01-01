Компрессор Fubag B5200B/200 СТ4

B5200B/200 СТ4 – компрессор Fubag, который широко применяется в строительстве, промышленности, а также для обеспечения сжатым воздухом крупного гаражного хозяйства, автопарка, стройплощадок или небольшого производства. Аппарат имеет ресивер, объемом 200 литров. Ременной компрессор B5200B/200 СТ4 служит для нагнетания сжатого воздуха в различный пневмоинструмент. Гильза цилиндра изготовлена из высококачественного чугуна, что гарантирует долгую эксплуатацию оборудования. Резиновая насадка на ручке и большие устойчивые колеса позволяют удобно маневрировать по рабочей зоне.

Преимущества