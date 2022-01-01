Поршневой безмасляный компрессор Aurora BORA-25 14814
Арт. aurora_5157
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр
- Поршневой безмасляный компрессор Aurora BORA-25 14814 - оборудование для нагнетания воздуха под давлением 8 бар. Устройство широко применяется в частных гаражах, ремонтных мастерских, небольших автосервисах, а также на строительных площадках. Электродвигатель агрегата надежно защищен специальным кожухом, который значительно снижает уровень шума. Модель оснащается предохранительным клапаном, который срабатывает при достижении максимального давления. Конструкция установки предусматривает ручку и колеса для легкой и удобной транспортировки по рабочей площадке.
Преимущества
- Устройство оснащается фильтром входящего воздуха
- Агрегат оборудован двумя быстросъёмными соединениями («мама», евростандарт) для подключения инструмента
- Простая и надёжная конструкция
- Нет примеси масла в выходном воздухе
- Ремонтопригодность
- Небольшие габариты и вес