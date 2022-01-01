Поршневой безмасляный компрессор Aurora BORA-25 14814 - оборудование для нагнетания воздуха под давлением 8 бар. Устройство широко применяется в частных гаражах, ремонтных мастерских, небольших автосервисах, а также на строительных площадках. Электродвигатель агрегата надежно защищен специальным кожухом, который значительно снижает уровень шума. Модель оснащается предохранительным клапаном, который срабатывает при достижении максимального давления. Конструкция установки предусматривает ручку и колеса для легкой и удобной транспортировки по рабочей площадке.

Преимущества