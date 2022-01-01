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Поршневой безмасляный компрессор Aurora BORA-25 14814
Найти аналог
Компрессоры
    Поршневой безмасляный компрессор Aurora BORA-25 14814
    Арт. aurora_5157
    Поршневой безмасляный компрессор Aurora BORA-25 14814
    Поршневой безмасляный компрессор Aurora BORA-25 14814
    Поршневой безмасляный компрессор Aurora BORA-25 14814
    Поршневой безмасляный компрессор Aurora BORA-25 14814
    Поршневой безмасляный компрессор Aurora BORA-25 14814
    Поршневой безмасляный компрессор Aurora BORA-25 14814
    Поршневой безмасляный компрессор Aurora BORA-25 14814
    Поршневой безмасляный компрессор Aurora BORA-25 14814
      Поршневой безмасляный компрессор Aurora BORA-25 14814
      Поршневой безмасляный компрессор Aurora BORA-25 14814
      Поршневой безмасляный компрессор Aurora BORA-25 14814
      Поршневой безмасляный компрессор Aurora BORA-25 14814
      Поршневой безмасляный компрессор Aurora BORA-25 14814
      Поршневой безмасляный компрессор Aurora BORA-25 14814
      Поршневой безмасляный компрессор Aurora BORA-25 14814
      Поршневой безмасляный компрессор Aurora BORA-25 14814

      Поршневой безмасляный компрессор Aurora BORA-25 14814

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aurora_5157

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Поршневой безмасляный компрессор Aurora BORA-25 14814 - оборудование для нагнетания воздуха под давлением 8 бар. Устройство широко применяется в частных гаражах, ремонтных мастерских, небольших автосервисах, а также на строительных площадках. Электродвигатель агрегата надежно защищен специальным кожухом, который значительно снижает уровень шума. Модель оснащается предохранительным клапаном, который срабатывает при достижении максимального давления. Конструкция установки предусматривает ручку и колеса для легкой и удобной транспортировки по рабочей площадке.

        Преимущества

        • Устройство оснащается фильтром входящего воздуха
        • Агрегат оборудован двумя быстросъёмными соединениями («мама», евростандарт) для подключения инструмента
        • Простая и надёжная конструкция
        • Нет примеси масла в выходном воздухе
        • Ремонтопригодность
        • Небольшие габариты и вес