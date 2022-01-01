Компрессор FUBAG FС 230/24 CM2 отличается повышенной надежностью, что позволяет использовать его для интенсивных работ на строительной площадке или в автомастерской. Данная модель работает от однофазной электрической сети, мощность потребления - 1500 Вт. Двигатель агрегата надежно защищен от попадания грязи и влаги специальным кожухом, имеет защиту от перегрева, а также функцию автоматического повторного запуска.

Преимущества