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Компрессор Fubag FС 230/24 CM2
Найти аналог
Компрессоры
    Компрессор Fubag FС 230/24 CM2
    Арт. fubag_252
    Компрессор Fubag FС 230/24 CM2
    Компрессор Fubag FС 230/24 CM2
    Компрессор Fubag FС 230/24 CM2
      Компрессор Fubag FС 230/24 CM2
      Компрессор Fubag FС 230/24 CM2
      Компрессор Fubag FС 230/24 CM2

      Компрессор Fubag FС 230/24 CM2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_252

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Компрессор FUBAG FС 230/24 CM2 отличается повышенной надежностью, что позволяет использовать его для интенсивных работ на строительной площадке или в автомастерской. Данная модель работает от однофазной электрической сети, мощность потребления - 1500 Вт. Двигатель агрегата надежно защищен от попадания грязи и влаги специальным кожухом, имеет защиту от перегрева, а также функцию автоматического повторного запуска.

        Преимущества

        • Благодаря высокой мощности и производительности компрессор может применяться для работы с различными видами пневмоинструмента
        • Отлично подходит для работы в мастерской или гараже и способен справиться с большим количеством различных задач
        • Алюминиевая головка с большими охлаждающими ребрами способствуют эффективному отводу тепла и продлевают срок службы компрессора
        • Динамически сбалансированный вал из литого чугуна способствует снижению уровня шума и вибрации
        • Пластины клапанов изготовлены из специальной износостойкой нержавеющей стали, что максимально увеличивает ресурс поршневой группы
        • Удобная транспортировочная рукоятка