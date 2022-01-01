Компрессор Fubag FС 230/24 CM2
Арт. fubag_252
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защита двигателя от перегрева
|Да
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Особенности
|манометр
- Компрессор FUBAG FС 230/24 CM2 отличается повышенной надежностью, что позволяет использовать его для интенсивных работ на строительной площадке или в автомастерской. Данная модель работает от однофазной электрической сети, мощность потребления - 1500 Вт. Двигатель агрегата надежно защищен от попадания грязи и влаги специальным кожухом, имеет защиту от перегрева, а также функцию автоматического повторного запуска.
Преимущества
- Благодаря высокой мощности и производительности компрессор может применяться для работы с различными видами пневмоинструмента
- Отлично подходит для работы в мастерской или гараже и способен справиться с большим количеством различных задач
- Алюминиевая головка с большими охлаждающими ребрами способствуют эффективному отводу тепла и продлевают срок службы компрессора
- Динамически сбалансированный вал из литого чугуна способствует снижению уровня шума и вибрации
- Пластины клапанов изготовлены из специальной износостойкой нержавеющей стали, что максимально увеличивает ресурс поршневой группы
- Удобная транспортировочная рукоятка