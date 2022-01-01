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Компрессор Fubag B3600B/50 CM3
Найти аналог
Компрессоры
    Компрессор Fubag B3600B/50 CM3
    Арт. X109901247
    Компрессор Fubag B3600B/50 CM3
    Компрессор Fubag B3600B/50 CM3
    Компрессор Fubag B3600B/50 CM3
      Компрессор Fubag B3600B/50 CM3
      Компрессор Fubag B3600B/50 CM3
      Компрессор Fubag B3600B/50 CM3

      Компрессор Fubag B3600B/50 CM3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X109901247

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ременной компрессор FUBAG B 3600B/50 CM3 – идеальный выбор для работы в автомастерской или гараже. Компрессорная головка модели обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики и КПД работы компрессора. Наличие тепловой защиты исключает выход из строя двигателя компрессора по причине перегрева.

        Преимущества

        • Электрический двигатель с тепловой защитой от перегрева
        • Фильтр для очистки воздуха от примесей масла
        • Динамически сбалансированный маховик со специальными охлаждающими лопастями
        • Балансировка чугунного вала создает тихую работу оборудования с минимальным количеством вибраций
        • Дополнительный манометр позволяет отслеживать давление в ресивере
        • Защита от перегрева
        • Ручка и транспортировочные колеса для удобного перемещения