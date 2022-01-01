Компрессор Fubag B3600B/50 CM3
Арт. X109901247
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защита двигателя от перегрева
|Да
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Особенности
|манометр
- Ременной компрессор FUBAG B 3600B/50 CM3 – идеальный выбор для работы в автомастерской или гараже. Компрессорная головка модели обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики и КПД работы компрессора. Наличие тепловой защиты исключает выход из строя двигателя компрессора по причине перегрева.
Преимущества
- Электрический двигатель с тепловой защитой от перегрева
- Фильтр для очистки воздуха от примесей масла
- Динамически сбалансированный маховик со специальными охлаждающими лопастями
- Балансировка чугунного вала создает тихую работу оборудования с минимальным количеством вибраций
- Дополнительный манометр позволяет отслеживать давление в ресивере
- Защита от перегрева
- Ручка и транспортировочные колеса для удобного перемещения