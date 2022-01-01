Компрессор Fubag B3600B/50 CM3

Ременной компрессор FUBAG B 3600B/50 CM3 – идеальный выбор для работы в автомастерской или гараже. Компрессорная головка модели обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики и КПД работы компрессора. Наличие тепловой защиты исключает выход из строя двигателя компрессора по причине перегрева.

Преимущества