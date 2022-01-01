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Компрессор Fubag VDС 400/100 CM3
Найти аналог
Компрессоры
    Компрессор Fubag VDС 400/100 CM3
    Арт. fubag_265
    Компрессор Fubag VDС 400/100 CM3
    Компрессор Fubag VDС 400/100 CM3
    Компрессор Fubag VDС 400/100 CM3
      Компрессор Fubag VDС 400/100 CM3
      Компрессор Fubag VDС 400/100 CM3
      Компрессор Fubag VDС 400/100 CM3

      Компрессор Fubag VDС 400/100 CM3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_265

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • FUBAG VDC 400/100 CM3 – мощный и профессиональный компрессор, предназначенный для постоянного питания пневматического инструмента на строительных и ремонтных работах. На аппарате установлена алюминиевая головка цилиндра с большими рёбрами для максимально эффективного отвода тепла.  Компрессор FUBAG VDC 400/100 CM3 оснащен 100-литровым ресивером, обеспечивающий большой запас сжатого воздуха. Работает с большим набором пневмоинструмента. Пластиковый кожух гарантирует защиту двигателя от попадания пыли, грязи и влаги, что является залогом его продолжительной и бесперебойной работы.

        Преимущества

        • Запатентованная конструкция поршневой группы выполнена из высокотехнологичных материалов с низким коэффициентом трения и высокой устойчивостью к износу
        • Дополнительный манометр на ресивере позволяет отслеживать давление в ресивере компрессора
        • Электрический двигатель оснащен защитой от перегрева и автоматическим повторным пуском
        • Модель оснащена воздушным фильтром на входе компрессора для первичной очистки воздуха