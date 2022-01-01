Компрессор Fubag VDС 400/100 CM3
Арт. fubag_265
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|манометр
- FUBAG VDC 400/100 CM3 – мощный и профессиональный компрессор, предназначенный для постоянного питания пневматического инструмента на строительных и ремонтных работах. На аппарате установлена алюминиевая головка цилиндра с большими рёбрами для максимально эффективного отвода тепла. Компрессор FUBAG VDC 400/100 CM3 оснащен 100-литровым ресивером, обеспечивающий большой запас сжатого воздуха. Работает с большим набором пневмоинструмента. Пластиковый кожух гарантирует защиту двигателя от попадания пыли, грязи и влаги, что является залогом его продолжительной и бесперебойной работы.
Преимущества
- Запатентованная конструкция поршневой группы выполнена из высокотехнологичных материалов с низким коэффициентом трения и высокой устойчивостью к износу
- Дополнительный манометр на ресивере позволяет отслеживать давление в ресивере компрессора
- Электрический двигатель оснащен защитой от перегрева и автоматическим повторным пуском
- Модель оснащена воздушным фильтром на входе компрессора для первичной очистки воздуха