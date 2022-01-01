Компрессор Fubag VDС 400/100 CM3

FUBAG VDC 400/100 CM3 – мощный и профессиональный компрессор, предназначенный для постоянного питания пневматического инструмента на строительных и ремонтных работах. На аппарате установлена алюминиевая головка цилиндра с большими рёбрами для максимально эффективного отвода тепла. Компрессор FUBAG VDC 400/100 CM3 оснащен 100-литровым ресивером, обеспечивающий большой запас сжатого воздуха. Работает с большим набором пневмоинструмента. Пластиковый кожух гарантирует защиту двигателя от попадания пыли, грязи и влаги, что является залогом его продолжительной и бесперебойной работы.

Преимущества