Лазер для укладки пола Metabo BLL 2-15 606165000
Арт. X30308157
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Степень защиты
|IP 54
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Макс. рабочая температура, °С
|50
- Лазер для укладки пола Metabo BLL 2-15 606165000 используется для укладки полов и нанесении разметки любого размера. Благодаря своей форме, отлично подходит для работы в углах. Модель работает от 3 батареек типа АА, которых хватает примерно на 20 часов. В комплект входит поясная сумка, в которой удобно хранить и транспортировать прибор.
Преимущества
- Подходит для работы в углах
- Малый вес (всего 0.34 кг)
- Неровности не прерывают луч
- Высокая степень защиты от пыли и брызг: IP54
- Переставной цоколь с лапками для позиционирования - для возможности гибкого выполнения работ на кафельной плитке или на ровных поверхностях
- Выровненный на угол 90° пузырьковый уровень для проверки горизонтального положения лазера
- Поясная сумка - для удобства хранения и транспортировки лазера для укладки пола Metabo BLL 2-15 606165000