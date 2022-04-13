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Лазер для укладки пола Metabo BLL 2-15 606165000
5.0
2
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазер для укладки пола Metabo BLL 2-15 606165000
    Арт. X30308157
    5.0
    2
    Лазер для укладки пола Metabo BLL 2-15 606165000
    Лазер для укладки пола Metabo BLL 2-15 606165000
      Лазер для укладки пола Metabo BLL 2-15 606165000
      Лазер для укладки пола Metabo BLL 2-15 606165000

      Лазер для укладки пола Metabo BLL 2-15 606165000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X30308157
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Степень защиты
      		IP 54
      Макс. рабочая температура, °С
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазер для укладки пола Metabo BLL 2-15 606165000 используется для укладки полов и нанесении разметки любого размера. Благодаря своей форме, отлично подходит для работы в углах. Модель работает от 3 батареек типа АА, которых хватает примерно на 20 часов. В комплект входит поясная сумка, в которой удобно хранить и транспортировать прибор.

        Преимущества

        • Подходит для работы в углах
        • Малый вес (всего 0.34 кг)
        • Неровности не прерывают луч
        • Высокая степень защиты от пыли и брызг: IP54
        • Переставной цоколь с лапками для позиционирования - для возможности гибкого выполнения работ на кафельной плитке или на ровных поверхностях
        • Выровненный на угол 90° пузырьковый уровень для проверки горизонтального положения лазера
        • Поясная сумка - для удобства хранения и транспортировки лазера для укладки пола Metabo BLL 2-15 606165000