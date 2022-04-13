Преимущества

Подходит для работы в углах

Малый вес (всего 0.34 кг)

Неровности не прерывают луч

Высокая степень защиты от пыли и брызг: IP54

Переставной цоколь с лапками для позиционирования - для возможности гибкого выполнения работ на кафельной плитке или на ровных поверхностях

Выровненный на угол 90° пузырьковый уровень для проверки горизонтального положения лазера

Поясная сумка - для удобства хранения и транспортировки лазера для укладки пола Metabo BLL 2-15 606165000

Лазер для укладки пола Metabo BLL 2-15 606165000 используется для укладки полов и нанесении разметки любого размера. Благодаря своей форме, отлично подходит для работы в углах. Модель работает от 3 батареек типа АА, которых хватает примерно на 20 часов. В комплект входит поясная сумка, в которой удобно хранить и транспортировать прибор.