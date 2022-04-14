Преимущества

Самовыравнивающийся прибор

Малый вес (0.53 кг)

Высокая степень защиты от пыли и влаги: IP54

Настенное крепежное устройство в комплекте

Лазер поворачивается в U-образной раме на 360° для защиты лазерной оптики и маятника

Сумка - для удобства хранения и транспортировки прибора

Линейный лазерный нивелир Metabo KLL 2-20 606166000 используется при внутренней отделке помещений. Рабочий диапазон измерений составляет 20 метров. Модель работает от 3 батареек типа АА. Для экономии заряда можно включать/отключать отдельные лазерные линии. В комплект входит сумка на ремне, в которой удобно хранить и транспортировать прибор.