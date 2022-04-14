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Лазерный нивелир Metabo KLL 2-20 606166000
5.0
2
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный нивелир Metabo KLL 2-20 606166000
    Арт. X3030577
    5.0
    2
    Лазерный нивелир Metabo KLL 2-20 606166000
    Лазерный нивелир Metabo KLL 2-20 606166000
    Лазерный нивелир Metabo KLL 2-20 606166000
      Лазерный нивелир Metabo KLL 2-20 606166000
      Лазерный нивелир Metabo KLL 2-20 606166000
      Лазерный нивелир Metabo KLL 2-20 606166000

      Лазерный нивелир Metabo KLL 2-20 606166000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X3030577
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Степень защиты
      		IP 54
      Макс. рабочая температура, °С
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Линейный лазерный нивелир Metabo KLL 2-20 606166000 используется при внутренней отделке помещений. Рабочий диапазон измерений составляет 20 метров. Модель работает от 3 батареек типа АА. Для экономии заряда можно включать/отключать отдельные лазерные линии. В комплект входит сумка на ремне, в которой удобно хранить и транспортировать прибор.

        Преимущества

        • Самовыравнивающийся прибор
        • Малый вес (0.53 кг)
        • Высокая степень защиты от пыли и влаги: IP54
        • Настенное крепежное устройство в комплекте
        • Лазер поворачивается в U-образной раме на 360° для защиты лазерной оптики и маятника
        • Сумка - для удобства хранения и транспортировки прибора