Лазерный нивелир Metabo KLL 2-20 606166000
Арт. X3030577
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Степень защиты
|IP 54
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Макс. рабочая температура, °С
|50
- Линейный лазерный нивелир Metabo KLL 2-20 606166000 используется при внутренней отделке помещений. Рабочий диапазон измерений составляет 20 метров. Модель работает от 3 батареек типа АА. Для экономии заряда можно включать/отключать отдельные лазерные линии. В комплект входит сумка на ремне, в которой удобно хранить и транспортировать прибор.
Преимущества
- Самовыравнивающийся прибор
- Малый вес (0.53 кг)
- Высокая степень защиты от пыли и влаги: IP54
- Настенное крепежное устройство в комплекте
- Лазер поворачивается в U-образной раме на 360° для защиты лазерной оптики и маятника
- Сумка - для удобства хранения и транспортировки прибора