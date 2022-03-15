Преимущества

Не имеет аналогов на российском рынке

Прибор прост в использовании

Есть блокировка компенсатора - для защиты маятниковой системы от повреждения при транспортировке

Угол развёртки примерно 110 градусов

Примерный срок службы щелочных батарей порядка 30 часов

Имеется сигнализатор (в случае превышения угла наклона, лазер начинает мигать)

XMarker открывает новые возможности для инженеров, дизайнеров, архитекторов

Лазерный нивелир Condtrol XMarker 1-2-079 - это ультракомпактный самовыравнивающийся прибор для бытового использования. Его можно фиксировать на штативе, а также закреплять на стене с помощью самореза или гвоздя. Блокировка компенсатора защищает маятниковую систему от повреждения при транспортировке или при внешнем механическом воздействии на прибор.