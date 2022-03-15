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Лазерный нивелир Condtrol xMarker
5.0
2
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный нивелир Condtrol xMarker
    Арт. X30300006
    5.0
    2
    Лазерный нивелир Condtrol xMarker

      Лазерный нивелир Condtrol xMarker

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X30300006
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		141x40x29
      Степень защиты
      		IP 54
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный нивелир Condtrol XMarker 1-2-079 - это ультракомпактный самовыравнивающийся прибор для бытового использования. Его можно фиксировать на штативе, а также закреплять на стене с помощью самореза или гвоздя. Блокировка компенсатора защищает маятниковую систему от повреждения при транспортировке или при внешнем механическом воздействии на прибор.

        Преимущества

        • Не имеет аналогов на российском рынке
        • Прибор прост в использовании
        • Есть блокировка компенсатора - для защиты маятниковой системы от повреждения при транспортировке
        • Угол развёртки примерно 110 градусов
        • Примерный срок службы щелочных батарей порядка 30 часов
        • Имеется сигнализатор (в случае превышения угла наклона, лазер начинает мигать)
        • XMarker открывает новые возможности для инженеров, дизайнеров, архитекторов