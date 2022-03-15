Лазерный нивелир Condtrol xMarker
Арт. X30300006
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|141x40x29
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Степень защиты
|IP 54
- Лазерный нивелир Condtrol XMarker 1-2-079 - это ультракомпактный самовыравнивающийся прибор для бытового использования. Его можно фиксировать на штативе, а также закреплять на стене с помощью самореза или гвоздя. Блокировка компенсатора защищает маятниковую систему от повреждения при транспортировке или при внешнем механическом воздействии на прибор.
Преимущества
- Не имеет аналогов на российском рынке
- Прибор прост в использовании
- Есть блокировка компенсатора - для защиты маятниковой системы от повреждения при транспортировке
- Угол развёртки примерно 110 градусов
- Примерный срок службы щелочных батарей порядка 30 часов
- Имеется сигнализатор (в случае превышения угла наклона, лазер начинает мигать)
- XMarker открывает новые возможности для инженеров, дизайнеров, архитекторов