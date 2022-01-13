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Лазерный уровень Makita SK102Z
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень Makita SK102Z
    Арт. X30308106
    5.0
    1
    Лазерный уровень Makita SK102Z
    Лазерный уровень Makita SK102Z
    Лазерный уровень Makita SK102Z
    Лазерный уровень Makita SK102Z
    Лазерный уровень Makita SK102Z
    Лазерный уровень Makita SK102Z
      Лазерный уровень Makita SK102Z
      Лазерный уровень Makita SK102Z
      Лазерный уровень Makita SK102Z
      Лазерный уровень Makita SK102Z
      Лазерный уровень Makita SK102Z
      Лазерный уровень Makita SK102Z

      Лазерный уровень Makita SK102Z

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X30308106
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Габариты, мм
      		180x130x130
      Степень защиты
      		IP 54
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лазерный уровень Makita SK102Z сконструирован для профессионального применения при строительных и отделочно-ремонтных работах. Два луча проецируют горизонтальную и вертикальную линии поочередно или одновременно. Для удобного хранения и транспортировки, устройство имеет функцию блокировки маятникового механизма и поставляется в сумке.

        Преимущества

        • Автоматическое выравнивание при установке
        • Возможность крепления на штатив (резьба 1/4 дюйма) и на стену (с помощью магнитного крепления)
        • Для удобного хранения и транспортировки, устройство имеет функцию блокировки маятникового механизма и поставляется в сумке
        • Удобный дисплей - для контроля за рабочими показателями
        • Небольшой вес (всего 0,5 килограмма) - для комфортного пользования
        • Два режима работы: импульсный (для экономии энергии) и непрерывный (для работы на больших расстояниях)