Лазерный уровень Makita SK102Z
Арт. X30308106
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Габариты, мм
|180x130x130
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Степень защиты
|IP 54
- Лазерный уровень Makita SK102Z сконструирован для профессионального применения при строительных и отделочно-ремонтных работах. Два луча проецируют горизонтальную и вертикальную линии поочередно или одновременно. Для удобного хранения и транспортировки, устройство имеет функцию блокировки маятникового механизма и поставляется в сумке.
Преимущества
- Автоматическое выравнивание при установке
- Возможность крепления на штатив (резьба 1/4 дюйма) и на стену (с помощью магнитного крепления)
- Для удобного хранения и транспортировки, устройство имеет функцию блокировки маятникового механизма и поставляется в сумке
- Удобный дисплей - для контроля за рабочими показателями
- Небольшой вес (всего 0,5 килограмма) - для комфортного пользования
- Два режима работы: импульсный (для экономии энергии) и непрерывный (для работы на больших расстояниях)