Преимущества

Автоматическое выравнивание при установке

Возможность крепления на штатив (резьба 1/4 дюйма) и на стену (с помощью магнитного крепления)

Для удобного хранения и транспортировки, устройство имеет функцию блокировки маятникового механизма и поставляется в сумке

Удобный дисплей - для контроля за рабочими показателями

Небольшой вес (всего 0,5 килограмма) - для комфортного пользования

Два режима работы: импульсный (для экономии энергии) и непрерывный (для работы на больших расстояниях)

Лазерный уровень Makita SK102Z сконструирован для профессионального применения при строительных и отделочно-ремонтных работах. Два луча проецируют горизонтальную и вертикальную линии поочередно или одновременно. Для удобного хранения и транспортировки, устройство имеет функцию блокировки маятникового механизма и поставляется в сумке.