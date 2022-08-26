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Лазерный дальномер P.I.T. PLD-60A
4.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер P.I.T. PLD-60A
    Арт. О00000026681
    4.0
    1
    Лазерный дальномер P.I.T. PLD-60A
    Лазерный дальномер P.I.T. PLD-60A
    Лазерный дальномер P.I.T. PLD-60A
    Лазерный дальномер P.I.T. PLD-60A
      Лазерный дальномер P.I.T. PLD-60A
      Лазерный дальномер P.I.T. PLD-60A
      Лазерный дальномер P.I.T. PLD-60A
      Лазерный дальномер P.I.T. PLD-60A

      Лазерный дальномер P.I.T. PLD-60A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026681
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный дальномер P.I.T. PLD-60A предназначен для измерения линейных расстояний, площадей и объемов.
        Может использоваться как в быту, так и в профессиональных работах.
        Надежная конструкция и защита от влаги и пыли обеспечивают устойчивость к механическим повреждениям и гарантируют долгий срок службы.

        Преимущества

        • Универсальное применение P.I.T. PLD-60A: подходит для работ дома и в частном строительстве
        • Надежная конструкция - устойчива к царапинам, падениям и рассчитана на долгий срок службы
        • Надежная защита от брызг и пыли
        • Простое и  понятное управление - всего 4 кнопки
        • Индикация заряда батареи
        • Измерение площади и объема
        • ЖК-дисплей высокой чёткости с постоянной подсветкой