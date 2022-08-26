Преимущества

Универсальное применение P.I.T. PLD-60A: подходит для работ дома и в частном строительстве

Надежная конструкция - устойчива к царапинам, падениям и рассчитана на долгий срок службы

Надежная защита от брызг и пыли

Простое и понятное управление - всего 4 кнопки

Индикация заряда батареи

Измерение площади и объема

ЖК-дисплей высокой чёткости с постоянной подсветкой

Лазерный дальномер P.I.T. PLD-60A предназначен для измерения линейных расстояний, площадей и объемов.Может использоваться как в быту, так и в профессиональных работах.Надежная конструкция и защита от влаги и пыли обеспечивают устойчивость к механическим повреждениям и гарантируют долгий срок службы.