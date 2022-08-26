Лазерный дальномер P.I.T. PLD-60A
Арт. О00000026681
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Выбор точки отсчета
|Да
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Вычисление углов
|Нет
- Лазерный дальномер P.I.T. PLD-60A предназначен для измерения линейных расстояний, площадей и объемов.
Может использоваться как в быту, так и в профессиональных работах.
Надежная конструкция и защита от влаги и пыли обеспечивают устойчивость к механическим повреждениям и гарантируют долгий срок службы.
Преимущества
- Универсальное применение P.I.T. PLD-60A: подходит для работ дома и в частном строительстве
- Надежная конструкция - устойчива к царапинам, падениям и рассчитана на долгий срок службы
- Надежная защита от брызг и пыли
- Простое и понятное управление - всего 4 кнопки
- Индикация заряда батареи
- Измерение площади и объема
- ЖК-дисплей высокой чёткости с постоянной подсветкой