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Лубрикатор Gav L-180 1/4
5.0
4
Найти аналог
Для прочей техники
    Лубрикатор Gav L-180 1/4
    Арт. 718222
    5.0
    4
    Лубрикатор Gav L-180 1/4

      Лубрикатор Gav L-180 1/4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 718222
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Gav
      Количество, шт
      		1
      Цвет
      		серый
      Макс. давление, бар
      		12
      Производительность, л/мин
      		500
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Предназначен для насыщения парами масла воздуха, подаваемого в пневмоинструмент, для увеличения срока службы пневмоинструмента, т.к. для создания оптимальных условий работы воздух должен содержать распыленное в нем жидкое масло. Подключаются в линию подачи сжатого воздуха (после компрессора перед пневмоинструментом).

        Преимущества:

        • Увеличивает срок службы пневмоинструмента;
        • Разъём подключения – 1/4".

        Комплектация:

        • Лубрикатор GAV L-180 1/4;
        • Упаковка.