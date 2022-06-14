Описание товара:

Предназначен для насыщения парами масла воздуха, подаваемого в пневмоинструмент, для увеличения срока службы пневмоинструмента, т.к. для создания оптимальных условий работы воздух должен содержать распыленное в нем жидкое масло. Подключаются в линию подачи сжатого воздуха (после компрессора перед пневмоинструментом).

Преимущества:

Увеличивает срок службы пневмоинструмента;

Разъём подключения – 1/4".

Комплектация:

Лубрикатор GAV L-180 1/4;