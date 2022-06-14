Лубрикатор Gav L-180 1/4
Арт. 718222
Характеристики
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Производитель
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Количество, шт
|1
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Цвет
|серый
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Макс. давление, бар
|12
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Производительность, л/мин
|500
Описание товара:
Предназначен для насыщения парами масла воздуха, подаваемого в пневмоинструмент, для увеличения срока службы пневмоинструмента, т.к. для создания оптимальных условий работы воздух должен содержать распыленное в нем жидкое масло. Подключаются в линию подачи сжатого воздуха (после компрессора перед пневмоинструментом).
Преимущества:
- Увеличивает срок службы пневмоинструмента;
- Разъём подключения – 1/4".
Комплектация:
- Лубрикатор GAV L-180 1/4;
- Упаковка.