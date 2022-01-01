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Кисть радиаторная Master Color 30-0301
115 ₽
Радиаторные кисти
    Кисть радиаторная Master Color 30-0301
    Арт. О00000033185
    Кисть радиаторная Master Color 30-0301
    Кисть радиаторная Master Color 30-0301
      Кисть радиаторная Master Color 30-0301
      Кисть радиаторная Master Color 30-0301

      Кисть радиаторная Master Color 30-0301

      115 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033185

      Характеристики

      Производитель
      		Master Color
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		радиаторная
      Ширина, мм
      		25
      Все характеристики
      115 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Радиаторная кисть, толщина 11мм, натуральная щетина, нержавеющий обжим, деревянная ручка, ширина 25мм МASTER COLOR 30-0301 имеет светлую щетину из натурального ворса, которая обрамлена стальным нержавеющим бандажом и надежно закреплена на деревянной рукоятке.

        Преимущества

        • Предусмотрена дополнительная фиксация обжима на заклепки
        • Изделие имеет изогнутую форму рабочей части, очень удобна для окрашивания батарей
        • Представленная кисть совместима со всеми типами ЛКМ