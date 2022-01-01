Кисть радиаторная Master Color 30-0301

Преимущества

Предусмотрена дополнительная фиксация обжима на заклепки

Изделие имеет изогнутую форму рабочей части, очень удобна для окрашивания батарей

Представленная кисть совместима со всеми типами ЛКМ

Радиаторная кисть, толщина 11мм, натуральная щетина, нержавеющий обжим, деревянная ручка, ширина 25мм МASTER COLOR 30-0301 имеет светлую щетину из натурального ворса, которая обрамлена стальным нержавеющим бандажом и надежно закреплена на деревянной рукоятке.