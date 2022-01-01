Кисть радиаторная Master Color 30-0301
Арт. О00000033185
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|радиаторная
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Ширина, мм
|25
- Радиаторная кисть, толщина 11мм, натуральная щетина, нержавеющий обжим, деревянная ручка, ширина 25мм МASTER COLOR 30-0301 имеет светлую щетину из натурального ворса, которая обрамлена стальным нержавеющим бандажом и надежно закреплена на деревянной рукоятке.
Преимущества
- Предусмотрена дополнительная фиксация обжима на заклепки
- Изделие имеет изогнутую форму рабочей части, очень удобна для окрашивания батарей
- Представленная кисть совместима со всеми типами ЛКМ