Мотобур ADA Ground Drill 8 со шнеком Drill 250 (800 мм) A00367

Преимущества

Инструментом могут управлять два оператора благодаря двойному рычагу газа

Диаметр приводного вала: 20 мм

Воздушное охлаждение двигателя

Профессиональное использование бензобура ADA Ground Drill-8 А00367

Передаточное число редуктора: 1:30

Бурение отверстий диаметром до 30 см

Рама защищает двигатель от механических повреждений

Топливная смесь (бензин/масло): 25 :1

Бензобур ADA Ground Drill-8 А00367 рассчитан на интенсивное использование, применяется для посадки деревьев, установки столбов и фундамента. Шнек, который входит в комплект, способен пробурить отверстие диаметром до 250 мм. Агрегат оснащен 2-тактным двигателем воздушного охлаждения мощностью 3.26 л.с. Металлическая рама надежно защищает мотор бура от механических повреждений, также она способствует равномерному распределению центра тяжести при сверлении.