Мотобур ADA Ground Drill 8 со шнеком Drill 250 (800 мм) A00367
Арт. X10193794
Характеристики
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Производитель
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Наличие реверса
|Нет
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Длина шнека, мм
|1000
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Класс товара
|профессиональный
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Количество операторов
|1
- Бензобур ADA Ground Drill-8 А00367 рассчитан на интенсивное использование, применяется для посадки деревьев, установки столбов и фундамента. Шнек, который входит в комплект, способен пробурить отверстие диаметром до 250 мм. Агрегат оснащен 2-тактным двигателем воздушного охлаждения мощностью 3.26 л.с. Металлическая рама надежно защищает мотор бура от механических повреждений, также она способствует равномерному распределению центра тяжести при сверлении.
Преимущества
- Инструментом могут управлять два оператора благодаря двойному рычагу газа
- Диаметр приводного вала: 20 мм
- Воздушное охлаждение двигателя
- Профессиональное использование бензобура ADA Ground Drill-8 А00367
- Передаточное число редуктора: 1:30
- Бурение отверстий диаметром до 30 см
- Рама защищает двигатель от механических повреждений
- Топливная смесь (бензин/масло): 25 :1