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Мотобур ADA Ground Drill 8 со шнеком Drill 250 (800 мм) A00367
5.0
2
Найти аналог
Мотобуры
    Мотобур ADA Ground Drill 8 со шнеком Drill 250 (800 мм) A00367
    Арт. X10193794
    5.0
    2
    Мотобур ADA Ground Drill 8 со шнеком Drill 250 (800 мм) A00367

      Мотобур ADA Ground Drill 8 со шнеком Drill 250 (800 мм) A00367

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X10193794
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Наличие реверса
      		Нет
      Длина шнека, мм
      		1000
      Класс товара
      		профессиональный
      Количество операторов
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Бензобур ADA Ground Drill-8 А00367 рассчитан на интенсивное использование, применяется для посадки деревьев, установки столбов и фундамента. Шнек, который входит в комплект, способен пробурить отверстие диаметром до 250 мм. Агрегат оснащен 2-тактным двигателем воздушного охлаждения мощностью 3.26 л.с. Металлическая рама надежно защищает мотор бура от механических повреждений, также она способствует равномерному распределению центра тяжести при сверлении.

        Преимущества

        • Инструментом могут управлять два оператора благодаря двойному рычагу газа
        • Диаметр приводного вала: 20 мм
        • Воздушное охлаждение двигателя
        • Профессиональное использование бензобура ADA Ground Drill-8 А00367
        • Передаточное число редуктора: 1:30
        • Бурение отверстий диаметром до 30 см
        • Рама защищает двигатель от механических повреждений
        • Топливная смесь (бензин/масло): 25 :1