Мотобур Ada GroundDrill-3 в комплекте со шнеком Drill 150 (800мм) A00330

Преимущества

Длина шнека: 800 мм

Диаметр приводного вала: 20 мм

Передаточное число редуктора: 1:34

Топливная смесь (бензин / масло): 25 :1

Удобен для транспортировки в багажнике

Инструмент управляется одним оператором

Долговечность благодаря качеству материалов и сборки

Бензобур ADA GroundDrill-3 А00330 имеет легкую и надежную конструкцию, подходит для использования одним оператором. Агрегат широко распространен для выполнения разнообразных работ на загородном участке, придомовой территории, а также для сверления льда на зимней рыбалке при наличии соответствующей оснастки. Мотобур оборудован 2-тактным двигателем мощностью 2.45 л.с., что предусматривает простоту конструкции и обслуживания, а также отсутствие громоздких систем смазки и газораспределения. Мотор заключен в металлическую раму, что способствует равномерному распределению центра тяжести при сверлении. Агрегат легко разбирается, это облегчает процесс транспортировки