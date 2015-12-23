Мотобур Ada GroundDrill-3 в комплекте со шнеком Drill 150 (800мм) A00330
Арт. X190399113
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Длина шнека, мм
|800
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Класс товара
|бытовой
- Бензобур ADA GroundDrill-3 А00330 имеет легкую и надежную конструкцию, подходит для использования одним оператором. Агрегат широко распространен для выполнения разнообразных работ на загородном участке, придомовой территории, а также для сверления льда на зимней рыбалке при наличии соответствующей оснастки. Мотобур оборудован 2-тактным двигателем мощностью 2.45 л.с., что предусматривает простоту конструкции и обслуживания, а также отсутствие громоздких систем смазки и газораспределения. Мотор заключен в металлическую раму, что способствует равномерному распределению центра тяжести при сверлении. Агрегат легко разбирается, это облегчает процесс транспортировки
Преимущества
- Длина шнека: 800 мм
- Диаметр приводного вала: 20 мм
- Передаточное число редуктора: 1:34
- Топливная смесь (бензин / масло): 25 :1
- Удобен для транспортировки в багажнике
- Инструмент управляется одним оператором
- Долговечность благодаря качеству материалов и сборки