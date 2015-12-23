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Мотобур Ada GroundDrill-3 в комплекте со шнеком Drill 150 (800мм) A00330
4.0
1
Найти аналог
Мотобуры
    Мотобур Ada GroundDrill-3 в комплекте со шнеком Drill 150 (800мм) A00330
    Арт. X190399113
    4.0
    1
    Мотобур Ada GroundDrill-3 в комплекте со шнеком Drill 150 (800мм) A00330

      Мотобур Ada GroundDrill-3 в комплекте со шнеком Drill 150 (800мм) A00330

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X190399113
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Длина шнека, мм
      		800
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Бензобур ADA GroundDrill-3 А00330 имеет легкую и надежную конструкцию, подходит для использования одним оператором. Агрегат широко распространен для выполнения разнообразных работ на загородном участке, придомовой территории, а также для сверления льда на зимней рыбалке при наличии соответствующей оснастки. Мотобур оборудован 2-тактным двигателем мощностью 2.45 л.с., что предусматривает простоту конструкции и обслуживания, а также отсутствие громоздких систем смазки и газораспределения. Мотор заключен в металлическую раму, что способствует равномерному распределению центра тяжести при сверлении. Агрегат легко разбирается, это облегчает процесс транспортировки

        Преимущества

        • Длина шнека: 800 мм
        • Диаметр приводного вала: 20 мм
        • Передаточное число редуктора: 1:34
        • Топливная смесь (бензин / масло): 25 :1
        • Удобен для транспортировки в багажнике
        • Инструмент управляется одним оператором
        • Долговечность благодаря качеству материалов и сборки