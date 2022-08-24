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Мотобур Ada Ground Drill 7
5.0
1
Найти аналог
Мотобуры
    Мотобур Ada Ground Drill 7
    Арт. geototal_65
    5.0
    1
    Мотобур Ada Ground Drill 7
    Мотобур Ada Ground Drill 7
    Мотобур Ada Ground Drill 7
      Мотобур Ada Ground Drill 7
      Мотобур Ada Ground Drill 7
      Мотобур Ada Ground Drill 7

      Мотобур Ada Ground Drill 7

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_65
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Класс товара
      		бытовой
      Цвет
      		черный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Бензобур ADA GroundDrill-7 А00232 оснащен двухтактным двигателем, что предусматривает простоту конструкции и обслуживания, а также отсутствие громоздких систем смазки и газораспределения. В комплекте с мотобуром поставляется шнек 250 мм, но возможно использование со шнеком 300 мм. Двигатель оснащен воздушным охлаждением для возможности продолжительной работы без перегрева

        Преимущества

        • Устойчивые к деформации металлические рукоятки
        • Инструмент управляется одним оператором
        • Долговечность благодаря качеству материалов и сборки
        • Воздушное охлаждение двигателя для продолжительной работы без перегрева
        • Вес со шнеком 11 кг, без шнека - 9.5 кг
        • Топливная смесь готовится смешиванием бензина и масла в пропорции 25:1