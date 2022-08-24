Мотобур Ada Ground Drill 7

Преимущества

Устойчивые к деформации металлические рукоятки

Инструмент управляется одним оператором

Долговечность благодаря качеству материалов и сборки

Воздушное охлаждение двигателя для продолжительной работы без перегрева

Вес со шнеком 11 кг, без шнека - 9.5 кг

Топливная смесь готовится смешиванием бензина и масла в пропорции 25:1

Бензобур ADA GroundDrill-7 А00232 оснащен двухтактным двигателем, что предусматривает простоту конструкции и обслуживания, а также отсутствие громоздких систем смазки и газораспределения. В комплекте с мотобуром поставляется шнек 250 мм, но возможно использование со шнеком 300 мм. Двигатель оснащен воздушным охлаждением для возможности продолжительной работы без перегрева