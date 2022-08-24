Мотобур Ada Ground Drill 7
Арт. geototal_65
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Класс товара
|бытовой
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Цвет
|черный
- Бензобур ADA GroundDrill-7 А00232 оснащен двухтактным двигателем, что предусматривает простоту конструкции и обслуживания, а также отсутствие громоздких систем смазки и газораспределения. В комплекте с мотобуром поставляется шнек 250 мм, но возможно использование со шнеком 300 мм. Двигатель оснащен воздушным охлаждением для возможности продолжительной работы без перегрева
Преимущества
- Устойчивые к деформации металлические рукоятки
- Инструмент управляется одним оператором
- Долговечность благодаря качеству материалов и сборки
- Воздушное охлаждение двигателя для продолжительной работы без перегрева
- Вес со шнеком 11 кг, без шнека - 9.5 кг
- Топливная смесь готовится смешиванием бензина и масла в пропорции 25:1