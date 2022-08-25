Мотобур Ada Ground Drill 9
Арт. geototal_66
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Класс товара
|бытовой
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Количество операторов
|1
- Бензобур ADA GroundDrill-9 А00309 - профессиональный агрегат, рассчитан на управление двумя операторами. При помощи бура можно сверлить землю для посадки деревьев, обновления забора. Агрегат применяют для бурения скважин, используя удлинители.
Бензобур оснащен 2-тактным двигателем мощностью 3.26 л.с. Удобная конструкция рукояток эффективно распределяет нагрузку между операторами
Преимущества
- Мощность установленного двигателя - 3.26 л.с.
- Рассчитан на профессиональное использование
- Долговечность благодаря качеству материалов и сборки
- Вместительный топливный бак - для продолжительной работы без дозаправки
- Вес со шнеком - 11 кг, без шнека - 9.5 кг
- Топливная смесь готовится смешиванием бензина и масла в пропорции 25:1
- Диаметр приводного вала - 20 мм