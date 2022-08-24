Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Мотобур Ada Ground Drill 12
5.0
1
Найти аналог
Мотобуры
    Мотобур Ada Ground Drill 12
    Арт. geototal_67
    5.0
    1
    Мотобур Ada Ground Drill 12

      Мотобур Ada Ground Drill 12

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_67
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Класс товара
      		бытовой
      Цвет
      		черный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензобур ADA GroundDrill-12 А00310 - профессиональный инструмент, предназначенный для интенсивного использования. При помощи агрегата можно бурить глубокие отверстия диаметром до 400 мм для столбчатых или свайных фундаментов, колодцы для воды или технического назначения, посадки деревьев, установки больших столбов. Мотобур оснащен 4-тактным двигателем мощностью 5.5 л.с. Агрегат управляется двумя операторами. Двигатель заключен в металлическую раму, что способствует равномерному распределению центра тяжести при сверлении

        Преимущества

        • Мощность установленного двигателя - 5.5 л.с.
        • Рассчитан на профессиональное использование
        • Долговечность благодаря качеству материалов и сборки
        • Вместительный топливный бак - для продолжительной работы без дозаправки
        • Максимальная глубина бурения для всех буров такого класса не более 4-6 метров (чем тверже грунт, тем меньше глубина).