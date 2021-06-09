Погружной насос Belamos Omega 40 LL
Арт. X169125163
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G3/4
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Соединитель в комплекте
|елочка 3/4
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- Погружной насос Беламос Omega 40 LL используется для перекачивания слабозагрязненной воды из источников. Корпус выполнен из ударопрочного пластика. Минимальный остаточный уровень воды, который насос не может откачать, составляет 3 мм. Модель подходит для использования на приусадебном участке для полива и орошения газона. Производительность - 6000 л/ч.
Преимущества
- Небольшие размеры
- Минимальный остаточный уровень воды - 3 мм
- Трубное соединение 3/4"
- Двойное уплотнение вала двигателя
- Встроенный конденсатор и встроенная термозащита