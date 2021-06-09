Погружной насос Belamos Omega 40 LL

Преимущества

Небольшие размеры

Минимальный остаточный уровень воды - 3 мм

Трубное соединение 3/4"

Двойное уплотнение вала двигателя

Встроенный конденсатор и встроенная термозащита

Погружной насос Беламос Omega 40 LL используется для перекачивания слабозагрязненной воды из источников. Корпус выполнен из ударопрочного пластика. Минимальный остаточный уровень воды, который насос не может откачать, составляет 3 мм. Модель подходит для использования на приусадебном участке для полива и орошения газона. Производительность - 6000 л/ч.