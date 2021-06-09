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Погружной насос Belamos Omega 40 LL
5.0
1
3 796 ₽
Грязевые и дренажные насосы
    Погружной насос Belamos Omega 40 LL
    Арт. X169125163
    5.0
    1
    Погружной насос Belamos Omega 40 LL

      Погружной насос Belamos Omega 40 LL

      3 796 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X169125163
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G3/4
      Соединитель в комплекте
      		елочка 3/4
      Все характеристики
      3 796 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Погружной насос Беламос Omega 40 LL используется для перекачивания слабозагрязненной воды из источников. Корпус выполнен из ударопрочного пластика. Минимальный остаточный уровень воды, который насос не может откачать, составляет 3 мм. Модель подходит для использования на приусадебном участке для полива и орошения газона. Производительность - 6000 л/ч.

        Преимущества

        • Небольшие размеры
        • Минимальный остаточный уровень воды - 3 мм
        • Трубное соединение 3/4"
        • Двойное уплотнение вала двигателя
        • Встроенный конденсатор и встроенная термозащита