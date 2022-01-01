Перчатки Ansell EDGE 48-500 (9) (пара)

Преимущества

Масло и водоотталкивающие перчатки для тяжелых видов работ. Хороший уровень стойкости к истиранию. Нитриловое покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации. Используют защитные перчатки при изготовлении металлоконструкций, грубом металлическом или холодном пластиковом литье, прокладке кабельной продукции, обслуживании помещений и уборке придомовых территорий.