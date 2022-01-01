Перчатки Ansell EDGE 48-500 (9) (пара)
Арт. X132804141
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Австралия
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Тип
|рабочие перчатки
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Назначение
|для сада и огорода, строительные, хозяйственные
- Масло и водоотталкивающие перчатки для тяжелых видов работ. Хороший уровень стойкости к истиранию. Нитриловое покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации. Используют защитные перчатки при изготовлении металлоконструкций, грубом металлическом или холодном пластиковом литье, прокладке кабельной продукции, обслуживании помещений и уборке придомовых территорий.
Преимущества
- Экономичное решение для применения в тяжелых условиях, требующее хорошего уровня износостойкости, а также жидкого отталкивания
- Нитриловая смола для высечки и шитья для тяжелой обработки, что обеспечивает хорошую устойчивость к абразивному материалу
- Крепкий и более гибкий, чем ПВХ, обеспечивает хороший барьер для смазки и масла и не деградирует, как кожа или латекс
- Экономичный выбор для сверхпрочного перчаточного раствора с качественными характеристиками