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Перчатки Ansell EDGE 48-500 (9) (пара)
Найти аналог
Рабочие перчатки
    Перчатки Ansell EDGE 48-500 (9) (пара)
    Арт. X132804141
    Перчатки Ansell EDGE 48-500 (9) (пара)
    Перчатки Ansell EDGE 48-500 (9) (пара)
      Перчатки Ansell EDGE 48-500 (9) (пара)
      Перчатки Ansell EDGE 48-500 (9) (пара)

      Перчатки Ansell EDGE 48-500 (9) (пара)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X132804141

      Характеристики

      Производитель
      		Ansell
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Австралия
      Тип
      		рабочие перчатки
      Назначение
      		для сада и огорода, строительные, хозяйственные
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Масло и водоотталкивающие перчатки для тяжелых видов работ. Хороший уровень стойкости к истиранию. Нитриловое покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации. Используют защитные перчатки при изготовлении металлоконструкций, грубом металлическом или холодном пластиковом литье, прокладке кабельной продукции, обслуживании помещений и уборке придомовых территорий.

        Преимущества

        • Экономичное решение для применения в тяжелых условиях, требующее хорошего уровня износостойкости, а также жидкого отталкивания
        • Нитриловая смола для высечки и шитья для тяжелой обработки, что обеспечивает хорошую устойчивость к абразивному материалу
        • Крепкий и более гибкий, чем ПВХ, обеспечивает хороший барьер для смазки и масла и не деградирует, как кожа или латекс
        • Экономичный выбор для сверхпрочного перчаточного раствора с качественными характеристиками