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Перчатки Винтер Хант, полиэфир, Тинсулейт, ПВХ с покрытием (пара)
5.0
2
Найти аналог
Рабочие перчатки
    Перчатки Винтер Хант, полиэфир, Тинсулейт, ПВХ с покрытием (пара)
    Арт. X132804142
    5.0
    2
    Перчатки Винтер Хант, полиэфир, Тинсулейт, ПВХ с покрытием (пара)

      Перчатки Винтер Хант, полиэфир, Тинсулейт, ПВХ с покрытием (пара)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X132804142
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Восток сервис
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		рабочие перчатки
      Назначение
      		для пониженных температур
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Утепленные перчатки из флиса со вставками из полиэфирной ткани. Рекомендуются для защиты от пониженных температур. Материал: флис, полиэфир - 100%. Утеплитель: Тинсулейт, плотность - 40г/кв. м

        Преимущества

        • В области запястья с тыльной стороны стянуты эластичной лентой, с внешней - регулируются хлястиком с текстильной застежкой 
        • Для дополнительной теплоизоляции краги в верхней части регулируются по ширине с помощью эластичного шнура и фиксатора
        • На ладонной части - усилительные накладки из материала с ПВХ-покрытием