Перчатки Винтер Хант, полиэфир, Тинсулейт, ПВХ с покрытием (пара)

Преимущества

В области запястья с тыльной стороны стянуты эластичной лентой, с внешней - регулируются хлястиком с текстильной застежкой

Для дополнительной теплоизоляции краги в верхней части регулируются по ширине с помощью эластичного шнура и фиксатора

На ладонной части - усилительные накладки из материала с ПВХ-покрытием

Утепленные перчатки из флиса со вставками из полиэфирной ткани. Рекомендуются для защиты от пониженных температур. Материал: флис, полиэфир - 100%. Утеплитель: Тинсулейт, плотность - 40г/кв. м