Перчатки Винтер Хант, полиэфир, Тинсулейт, ПВХ с покрытием (пара)
Арт. X132804142
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип
|рабочие перчатки
|
Назначение
|для пониженных температур
- Утепленные перчатки из флиса со вставками из полиэфирной ткани. Рекомендуются для защиты от пониженных температур. Материал: флис, полиэфир - 100%. Утеплитель: Тинсулейт, плотность - 40г/кв. м
Преимущества
- В области запястья с тыльной стороны стянуты эластичной лентой, с внешней - регулируются хлястиком с текстильной застежкой
- Для дополнительной теплоизоляции краги в верхней части регулируются по ширине с помощью эластичного шнура и фиксатора
- На ладонной части - усилительные накладки из материала с ПВХ-покрытием