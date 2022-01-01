Пистолет для подкачки шин с цифровым манометром Jonnesway, AG010090A
Арт. jonnesway_4524
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Класс
|профессиональный
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Диаметр воздушного штуцера, дюйм
|1/4F
- Пистолет для подкачки шин трехфункциональный с цифровым манометром. Применяется для контроля давления в пневматических шинах автомобильной, мотоциклетной, строительной и сельскохозяйственной техники с высокой точностью, до 1%, в диапазоне от 0 до 14 кгс/см, подкачке, при использовании внешнего источника сжатого воздуха в диапазоне от 0 до 6,3 кгс/см и сбросе избыточного давления.
Преимущества
- Кнопка сброса давления
- Внушительный рабочий ресурс
- Простота управления Jonnesway AG010090A 49195
- Устойчивость к перегрузкам и перегреву
- Возможность длительной работы без остановки
- Высокая точность до 1% в диапазоне от 0 до 14 кгс/см²
- Низкая взрыво- и пожароопасность рабочего процесса