Пистолет для подкачки шин с цифровым манометром Jonnesway, AG010090A

Пистолет для подкачки шин трехфункциональный с цифровым манометром. Применяется для контроля давления в пневматических шинах автомобильной, мотоциклетной, строительной и сельскохозяйственной техники с высокой точностью, до 1%, в диапазоне от 0 до 14 кгс/см, подкачке, при использовании внешнего источника сжатого воздуха в диапазоне от 0 до 6,3 кгс/см и сбросе избыточного давления.



Преимущества