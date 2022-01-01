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Пистолет для подкачки шин с цифровым манометром Jonnesway, AG010090A
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Пневмопистолеты для накачки шин
    Пистолет для подкачки шин с цифровым манометром Jonnesway, AG010090A
    Арт. jonnesway_4524
    Пистолет для подкачки шин с цифровым манометром Jonnesway, AG010090A

      Пистолет для подкачки шин с цифровым манометром Jonnesway, AG010090A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4524

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Класс
      		профессиональный
      Диаметр воздушного штуцера, дюйм
      		1/4F
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пистолет для подкачки шин трехфункциональный с цифровым манометром. Применяется для контроля давления в пневматических шинах автомобильной, мотоциклетной, строительной и сельскохозяйственной техники с высокой точностью, до 1%, в диапазоне от 0 до 14 кгс/см, подкачке, при использовании внешнего источника сжатого воздуха в диапазоне от 0 до 6,3 кгс/см и сбросе избыточного давления.

        Преимущества 

        • Кнопка сброса давления
        • Внушительный рабочий ресурс
        • Простота управления Jonnesway AG010090A 49195
        • Устойчивость к перегрузкам и перегреву
        • Возможность длительной работы без остановки
        • Высокая точность до 1% в диапазоне от 0 до 14 кгс/см²
        • Низкая взрыво- и пожароопасность рабочего процесса