Резцы для трубных клуппов 77362 (3/8", 4 шт.)

Конические резцы для трубных клуппов 77362 – это комплект деталей, устанавливаемых в клупп для нарезания наружной или внутренней резьбы труб. Резцы изготовлены из инструментальной стали, поэтому их можно применять для создания резьбы на металлических трубах из латуни, стали, меди. В набор входят 4 резца размером 3/8". Вы можете купить резцы для трубных клуппов 77362 и другие резьбонарезные инструменты в Интернет-магазине “Бигам”.

Преимущества резцов для трубного клуппа 77362