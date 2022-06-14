Резцы для трубных клуппов 77362 (3/8", 4 шт.)
Арт. Х1302906
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип резьбонарезного инструмента
|клупп
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Вес, кг
|0.12
- Конические резцы для трубных клуппов 77362 – это комплект деталей, устанавливаемых в клупп для нарезания наружной или внутренней резьбы труб. Резцы изготовлены из инструментальной стали, поэтому их можно применять для создания резьбы на металлических трубах из латуни, стали, меди. В набор входят 4 резца размером 3/8". Вы можете купить резцы для трубных клуппов 77362 и другие резьбонарезные инструменты в Интернет-магазине “Бигам”.
Преимущества резцов для трубного клуппа 77362
- Прочные
- Качественные
- Компактные