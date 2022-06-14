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Резцы для трубных клуппов 77362 (3/8", 4 шт.)
5.0
3
40 ₽
Клуппы
    Резцы для трубных клуппов 77362 (3/8", 4 шт.)
    Арт. Х1302906
    5.0
    3
    Резцы для трубных клуппов 77362 (3/8", 4 шт.)
    Резцы для трубных клуппов 77362 (3/8", 4 шт.)
      Резцы для трубных клуппов 77362 (3/8", 4 шт.)
      Резцы для трубных клуппов 77362 (3/8", 4 шт.)

      Резцы для трубных клуппов 77362 (3/8", 4 шт.)

      40 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302906
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		клупп
      Вес, кг
      		0.12
      Все характеристики
      40 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Конические резцы для трубных клуппов 77362 – это комплект деталей, устанавливаемых в клупп для нарезания наружной или внутренней резьбы труб. Резцы изготовлены из инструментальной стали, поэтому их можно применять для создания резьбы на металлических трубах из латуни, стали, меди. В набор входят 4 резца размером 3/8". Вы можете купить резцы для трубных клуппов 77362 и другие резьбонарезные инструменты в Интернет-магазине “Бигам”.

        Преимущества резцов для трубного клуппа 77362

        • Прочные
        • Качественные
        • Компактные