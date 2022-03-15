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Рулетка Toolberg 2501208 (7,5 м, 25 мм, обрезиненный пластик)
5.0
3
370 ₽
Рулетки
    Рулетка Toolberg 2501208 (7,5 м, 25 мм, обрезиненный пластик)
    Арт. Х131095
    5.0
    3
    Рулетка Toolberg 2501208 (7,5 м, 25 мм, обрезиненный пластик)

      Рулетка Toolberg 2501208 (7,5 м, 25 мм, обрезиненный пластик)

      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х131095
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Toolberg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, м
      		7.5
      Ширина ленты, мм
      		25
      Все характеристики
      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рулетка T4P резинопластиковая 7,5М Х 25ММ 2501208 применяется для проведения измерительных и разметочных работ.

        Преимущества

        • Надежный фиксатор полотна обеспечивает закрепление измерительной ленты в любом рабочем положении
        • Эргономичный резинопластиковый корпус увеличивает стойкость рулетки к ударным воздействиям и создает дополнительное удобство при работе
        • Удобно крепится на поясе при помощи специального зажима, оснащена ремешком для комфортной переноски на запястье