Рулетка Toolberg 2501205 (5 м, 19 мм, обрезиненный пластик)
Арт. Х13108
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, м
|5
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Ширина ленты, мм
|19
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- Рулетка T4P резинопластиковая 2501205 5м*19мм применяется для проведения измерительных и разметочных работ.
Преимущества
- Надежный фиксатор полотна обеспечивает закрепление измерительной ленты в любом рабочем положении
- Эргономичный резино-пластиковый корпус увеличивает стойкость рулетки к ударным воздействиям и создает дополнительное удобство при работе
- Удобно крепится на поясе при помощи специального зажима, оснащена ремешком для комфортной переноски на запястье