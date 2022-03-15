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Рулетка Toolberg 2501205 (5 м, 19 мм, обрезиненный пластик)
5.0
2
Найти аналог
Рулетки
    Рулетка Toolberg 2501205 (5 м, 19 мм, обрезиненный пластик)
    Арт. Х13108
    5.0
    2
    Рулетка Toolberg 2501205 (5 м, 19 мм, обрезиненный пластик)

      Рулетка Toolberg 2501205 (5 м, 19 мм, обрезиненный пластик)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х13108
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Toolberg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, м
      		5
      Ширина ленты, мм
      		19
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рулетка T4P резинопластиковая 2501205 5м*19мм применяется для проведения измерительных и разметочных работ.

        Преимущества

        • Надежный фиксатор полотна обеспечивает закрепление измерительной ленты в любом рабочем положении
        • Эргономичный резино-пластиковый корпус увеличивает стойкость рулетки к ударным воздействиям и создает дополнительное удобство при работе
        • Удобно крепится на поясе при помощи специального зажима, оснащена ремешком для комфортной переноски на запястье