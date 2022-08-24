Шланг с фитингами рапид маслостойкая термопластичная резина 20бар 10x15мм 20м

Преимущества

Износостойкость

Длина - 20 м

Материал - резина

Шланг FUBAG 170113 служит удлинителем между компрессором и рабочим инструментом. Достаточная длина оснастки позволяет осуществлять работы на нужном расстоянии от компрессора. Шланг оснащен фитингами — рапид.