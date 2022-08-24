Шланг с фитингами рапид маслостойкая термопластичная резина 20бар 10x15мм 20м
Арт. fubag_1071
Характеристики
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Производитель
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Тип соединения
|рапид (EURO)
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Длина, м
|20
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Внешний диаметр, мм
|15
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Внутренний диаметр, мм
|10
- Шланг FUBAG 170113 служит удлинителем между компрессором и рабочим инструментом. Достаточная длина оснастки позволяет осуществлять работы на нужном расстоянии от компрессора. Шланг оснащен фитингами — рапид.
Преимущества
- Износостойкость
- Длина - 20 м
- Материал - резина