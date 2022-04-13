Спиральный шланг для пневмоинструмента Sturm 1700-01-10
Арт. X10990745
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Форма
|спиральный
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Тип соединения
|рапид (EURO)
- Шланг для компрессора Sturm 1700-01-10 спиральный с быстросъемными соединениями Rapid D6x8, длина 10 м. Изготовлен из полиуретана. Достаточная длина оснастки позволяет осуществлять работы на нужном расстоянии от компрессора. Спиральная структура шланга обеспечивает удобство использования во время проведения работ и исключает возможные перегибы и деформацию. На концах шланга имеется соединение рапид, благодаря которому соединение с пневмооборудованием происходит легко и быстро, но при этом соединение надежное и герметичное.