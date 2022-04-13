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Спиральный шланг для пневмоинструмента Sturm 1700-01-10
4.5
2
Найти аналог
Шланги для компрессора
    Спиральный шланг для пневмоинструмента Sturm 1700-01-10
    Арт. X10990745
    4.5
    2
    Спиральный шланг для пневмоинструмента Sturm 1700-01-10

      Спиральный шланг для пневмоинструмента Sturm 1700-01-10

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X10990745
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Форма
      		спиральный
      Тип соединения
      		рапид (EURO)
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шланг для компрессора Sturm 1700-01-10 спиральный с быстросъемными соединениями Rapid D6x8, длина 10 м. Изготовлен из полиуретана. Достаточная длина оснастки позволяет осуществлять работы на нужном расстоянии от компрессора. Спиральная структура шланга обеспечивает удобство использования во время проведения работ и исключает возможные перегибы и деформацию. На концах шланга имеется соединение рапид, благодаря которому соединение с пневмооборудованием происходит легко и быстро, но при этом соединение надежное и герметичное.