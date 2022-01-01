Смазочное устройство лубрикатор для пневмоинструмента, Jonnesway, 1/2", JAZ-6712A

Лубрикаторы – устройства, применяющиеся для насыщения магистрального воздуха смазочными материалами, необходимыми для нормальной работы пневматического механизированного инструмента. Изделия полностью автономны, подача смазки откалибрована в процессе производства. При эксплуатации требуется периодический контроль уровня лубрикаторного масла в заправочной емкости. Изделия комплектуются кронштейнами для установки на вертикальные поверхности.