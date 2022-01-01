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Смазочное устройство лубрикатор для пневмоинструмента, Jonnesway, 1/2", JAZ-6712A
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Для прочей техники
    Смазочное устройство лубрикатор для пневмоинструмента, Jonnesway, 1/2", JAZ-6712A
    Арт. jonnesway_5033
    Смазочное устройство лубрикатор для пневмоинструмента, Jonnesway, 1/2", JAZ-6712A

      Смазочное устройство лубрикатор для пневмоинструмента, Jonnesway, 1/2", JAZ-6712A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5033

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Производительность, л/мин
      		1250
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Лубрикаторы – устройства, применяющиеся для насыщения магистрального воздуха смазочными материалами, необходимыми для нормальной работы пневматического механизированного инструмента. Изделия полностью автономны, подача смазки откалибрована в процессе производства. При эксплуатации требуется периодический контроль уровня лубрикаторного масла в заправочной емкости. Изделия комплектуются кронштейнами для установки на вертикальные поверхности.