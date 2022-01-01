Насос погружной дренажный Ставр НПД-500

Преимущества

Способен перекачивать до 150 л/мин

Не нуждается в обслуживании

Ручка для удобного переноса

Небольшие габариты и вес

Погружной дренажный насос Ставр НПД-500 ст500нпд применяется для перекачивания загрязненной воды с диаметром взвешенных частиц до 35 мм.