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Насос погружной дренажный Ставр НПД-500
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
  • Новинка
Насос погружной дренажный Ставр НПД-500
Арт. О00000040107
Насос погружной дренажный Ставр НПД-500
Насос погружной дренажный Ставр НПД-500
Насос погружной дренажный Ставр НПД-500
Насос погружной дренажный Ставр НПД-500
  • Новинка
Насос погружной дренажный Ставр НПД-500
Насос погружной дренажный Ставр НПД-500
Насос погружной дренажный Ставр НПД-500
Насос погружной дренажный Ставр НПД-500

Насос погружной дренажный Ставр НПД-500

Найти аналог
Нет в наличии
12 месяцев гарантии
Арт. О00000040107

Характеристики

Производитель
Ставр
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Трубное соединение, дюйм
внешняя G1 1/2
Соединитель в комплекте
внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
Все характеристики
Найти аналог
Нет в наличии
12 месяцев гарантии
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