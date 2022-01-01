- Новинка
Насос погружной дренажный Ставр НПД-500
Арт. О00000040107
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|внешняя G1 1/2
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Соединитель в комплекте
|внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
- Погружной дренажный насос Ставр НПД-500 ст500нпд применяется для перекачивания загрязненной воды с диаметром взвешенных частиц до 35 мм.
Преимущества
- Способен перекачивать до 150 л/мин
- Не нуждается в обслуживании
- Ручка для удобного переноса
- Небольшие габариты и вес