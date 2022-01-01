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Насос погружной дренажный Ставр НПД-900
3 771 ₽
4 190 ₽
Грязевые и дренажные насосы
  • Новинка
Насос погружной дренажный Ставр НПД-900
Арт. О00000040109
Насос погружной дренажный Ставр НПД-900
Насос погружной дренажный Ставр НПД-900
Насос погружной дренажный Ставр НПД-900
Насос погружной дренажный Ставр НПД-900
  • Новинка
Насос погружной дренажный Ставр НПД-900
Насос погружной дренажный Ставр НПД-900
Насос погружной дренажный Ставр НПД-900
Насос погружной дренажный Ставр НПД-900

Насос погружной дренажный Ставр НПД-900

  • -419 ₽
3 771 ₽
4 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000040109

Характеристики

Производитель
Ставр
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Трубное соединение, дюйм
внутренняя G1 1/2
Соединитель в комплекте
внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/2
Все характеристики
  • -419 ₽
3 771 ₽
4 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
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