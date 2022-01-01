- Новинка
Насос погружной дренажный Ставр НПД-900
Арт. О00000040109
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G1 1/2
|
Соединитель в комплекте
|внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/2
- Погружной дренажный насос Ставр НПД-900М ст900мнпд предназначен для перекачивания загрязненной воды.
Преимущества
- Надежный корпус Ставр НПД-900М
- Поплавковый выключатель
- Удобная транспортировка
- Перекачка воды с содержанием частиц до 35 мм
- Диаметр выходного патрубка: 25/32/38 мм