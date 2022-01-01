- Новинка
Садовый трактор Stiga ESTATE 2084 2T2000481/ST2
Арт. О00000038499
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Швеция
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Объем травосборника, л
|200
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Количество режимов регулировки
|7
- Садовый трактор STIGA ESTATE 2084 2T2000481/ST2 разработан для работы на площадях 3000 кв.м. Оснащен бензиновым двигателем Stiga 7050 полезной выходной мощностью 5.8 кВт. У трактора есть два режима работы: сбор в травосборник и мульчирование срезанной травы. Вместительный травосборник объемом 200 л способствует увеличению продолжительности рабочего цикла. Светодиодные фары позволяют работать поздно вечером.
Преимущества
- Светодиодные фары. Мощные фары позволяют продолжать работу даже после наступления темноты
- Штуцер для чистки. STIGA ESTATE 2084 2T2000481/ST2 оснащен специальным разъемом для подключения водяного шланга, который позволяет выполнять очистку режущего механизма
- Регулировка высоты резания. Высота режущего механизма удобно регулируется с помощью рычага. Предусмотрено семь положений по высоте в диапазоне от 25 до 80 мм
- Механическая передача. Переключение передач выполняется специальным рычагом. Садовый трактор имеет 5 передних и 1 заднюю передачу
- Система мульчирования
- Удобная электромагнитная система сцепления ножей, приводимая в действие кнопкой
- Панель управления с индикаторами рабочих параметров
- Дека оснащена двумя колесами, предотвращающими повреждение дерна
- Мягкое рулевое управление
- Сиденье Stiga classic
- Травосборник на 200 л
- Новая форма капота
- Рулевое колесо Stiga ergonomic с мягким покрытием
- Бампер
- Поворотная передняя ось
- Подстаканник
- Место для хранения