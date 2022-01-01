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Садовый трактор Stiga ESTATE 2084 2T2000481/ST2
Найти аналог
Садовые тракторы
  • Новинка
Садовый трактор Stiga ESTATE 2084 2T2000481/ST2
Арт. О00000038499
Садовый трактор Stiga ESTATE 2084 2T2000481/ST2
Садовый трактор Stiga ESTATE 2084 2T2000481/ST2
Садовый трактор Stiga ESTATE 2084 2T2000481/ST2
Садовый трактор Stiga ESTATE 2084 2T2000481/ST2
Садовый трактор Stiga ESTATE 2084 2T2000481/ST2
Садовый трактор Stiga ESTATE 2084 2T2000481/ST2
Садовый трактор Stiga ESTATE 2084 2T2000481/ST2
Садовый трактор Stiga ESTATE 2084 2T2000481/ST2
Садовый трактор Stiga ESTATE 2084 2T2000481/ST2
Садовый трактор Stiga ESTATE 2084 2T2000481/ST2
  • Новинка
Садовый трактор Stiga ESTATE 2084 2T2000481/ST2
Садовый трактор Stiga ESTATE 2084 2T2000481/ST2
Садовый трактор Stiga ESTATE 2084 2T2000481/ST2
Садовый трактор Stiga ESTATE 2084 2T2000481/ST2
Садовый трактор Stiga ESTATE 2084 2T2000481/ST2
Садовый трактор Stiga ESTATE 2084 2T2000481/ST2
Садовый трактор Stiga ESTATE 2084 2T2000481/ST2
Садовый трактор Stiga ESTATE 2084 2T2000481/ST2
Садовый трактор Stiga ESTATE 2084 2T2000481/ST2
Садовый трактор Stiga ESTATE 2084 2T2000481/ST2

Садовый трактор Stiga ESTATE 2084 2T2000481/ST2

Найти аналог
Нет в наличии
24 месяца гарантии
Арт. О00000038499

Характеристики

Производитель
Stiga
Страна производства
Италия
Родина бренда
Швеция
Объем травосборника, л
200
Количество режимов регулировки
7
Все характеристики
Найти аналог
Нет в наличии
24 месяца гарантии
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Садовый трактор STIGA ESTATE 2084 2T2000481/ST2 разработан для работы на площадях 3000 кв.м. Оснащен бензиновым двигателем Stiga 7050 полезной выходной мощностью 5.8 кВт. У трактора есть два режима работы: сбор в травосборник и мульчирование срезанной травы. Вместительный травосборник объемом 200 л способствует увеличению продолжительности рабочего цикла. Светодиодные фары позволяют работать поздно вечером.

    Преимущества

    • Светодиодные фары. Мощные фары позволяют продолжать работу даже после наступления темноты
    • Штуцер для чистки. STIGA ESTATE 2084 2T2000481/ST2 оснащен специальным разъемом для подключения водяного шланга, который позволяет выполнять очистку режущего механизма
    • Регулировка высоты резания. Высота режущего механизма удобно регулируется с помощью рычага. Предусмотрено семь положений по высоте в диапазоне от 25 до 80 мм
    • Механическая передача. Переключение передач выполняется специальным рычагом. Садовый трактор имеет 5 передних и 1 заднюю передачу
    • Система мульчирования
    • Удобная электромагнитная система сцепления ножей, приводимая в действие кнопкой
    • Панель управления с индикаторами рабочих параметров
    • Дека оснащена двумя колесами, предотвращающими повреждение дерна
    • Мягкое рулевое управление
    • Сиденье Stiga classic
    • Травосборник на 200 л
    • Новая форма капота
    • Рулевое колесо Stiga ergonomic с мягким покрытием
    • Бампер
    • Поворотная передняя ось
    • Подстаканник
    • Место для хранения