Преимущества

Светодиодные фары. Мощные фары позволяют продолжать работу даже после наступления темноты

Штуцер для чистки. STIGA ESTATE 2084 2T2000481/ST2 оснащен специальным разъемом для подключения водяного шланга, который позволяет выполнять очистку режущего механизма

Регулировка высоты резания. Высота режущего механизма удобно регулируется с помощью рычага. Предусмотрено семь положений по высоте в диапазоне от 25 до 80 мм

Механическая передача. Переключение передач выполняется специальным рычагом. Садовый трактор имеет 5 передних и 1 заднюю передачу

Система мульчирования

Удобная электромагнитная система сцепления ножей, приводимая в действие кнопкой

Панель управления с индикаторами рабочих параметров

Дека оснащена двумя колесами, предотвращающими повреждение дерна

Мягкое рулевое управление

Сиденье Stiga classic

Травосборник на 200 л

Новая форма капота

Рулевое колесо Stiga ergonomic с мягким покрытием

Бампер

Поворотная передняя ось

Подстаканник

Место для хранения

Садовый трактор STIGA ESTATE 2084 2T2000481/ST2 разработан для работы на площадях 3000 кв.м. Оснащен бензиновым двигателем Stiga 7050 полезной выходной мощностью 5.8 кВт. У трактора есть два режима работы: сбор в травосборник и мульчирование срезанной травы. Вместительный травосборник объемом 200 л способствует увеличению продолжительности рабочего цикла. Светодиодные фары позволяют работать поздно вечером.