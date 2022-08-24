Стрейч пленка 500 мм х 17 мкм рулон 1,25 кг
Арт. Ю00000021668
Характеристики
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Производитель
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Толщина, мкм
|17
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Ширина, мм
|500
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Вес, кг
|1.25
- Стрейч-пленка предназначена для ручной упаковки товаров и грузов. Изделие поставляется в рулонах для удобного использования. При необходимости пленку можно незначительно растянуть для простоты упаковки предметов со сложным рельефом.
Преимущества
- Изготовлена из прочного полипропилена
- Имеет высокую устойчивость к разрывным нагрузкам
- Препятствует проникновению влаги, пыли и других загрязнений
- Груз, упакованный при помощи стретч-пленки, не требует дополнительной фиксации