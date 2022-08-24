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Стрейч пленка 500 мм х 17 мкм рулон 1,25 кг
5.0
1
650 ₽
Пленки защитные
    Стрейч пленка 500 мм х 17 мкм рулон 1,25 кг
    Арт. Ю00000021668
    5.0
    1
    Стрейч пленка 500 мм х 17 мкм рулон 1,25 кг

      Стрейч пленка 500 мм х 17 мкм рулон 1,25 кг

      650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000021668
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Vertex
      Толщина, мкм
      		17
      Ширина, мм
      		500
      Вес, кг
      		1.25
      Все характеристики
      650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стрейч-пленка предназначена для ручной упаковки товаров и грузов. Изделие поставляется в рулонах для удобного использования. При необходимости пленку можно незначительно растянуть для простоты упаковки предметов со сложным рельефом.

        Преимущества

        • Изготовлена из прочного полипропилена
        • Имеет высокую устойчивость к разрывным нагрузкам
        • Препятствует проникновению влаги, пыли и других загрязнений
        • Груз, упакованный при помощи стретч-пленки, не требует дополнительной фиксации