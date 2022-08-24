Стрейч пленка 500 мм х 17 мкм рулон 1,25 кг

Преимущества

Изготовлена из прочного полипропилена

Имеет высокую устойчивость к разрывным нагрузкам

Препятствует проникновению влаги, пыли и других загрязнений

Груз, упакованный при помощи стретч-пленки, не требует дополнительной фиксации

Стрейч-пленка предназначена для ручной упаковки товаров и грузов. Изделие поставляется в рулонах для удобного использования. При необходимости пленку можно незначительно растянуть для простоты упаковки предметов со сложным рельефом.