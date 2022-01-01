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Струбцина ЭНКОР 20053 кованая тип G 150мм
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Струбцины
    Струбцина ЭНКОР 20053 кованая тип G 150мм
    Арт. Х131178
    Струбцина ЭНКОР 20053 кованая тип G 150мм

      Струбцина ЭНКОР 20053 кованая тип G 150мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х131178

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Тип зажимного инструмента
      		струбцина
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. ширина зажима,мм
      		150
      Макс. глубина зажима,мм
      		56
      Все характеристики

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      Нет в наличии
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