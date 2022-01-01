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Струбцина ЭНКОР 20053 кованая тип G 150мм
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Струбцины
Струбцина ЭНКОР 20053 кованая тип G 150мм
Струбцины
Струбцина ЭНКОР 20053 кованая тип G 150мм
Арт. Х131178
Струбцина ЭНКОР 20053 кованая тип G 150мм
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Нет в наличии
Арт. Х131178
Характеристики
Производитель
Тип зажимного инструмента
струбцина
Класс товара
бытовой
Макс. ширина зажима,мм
150
Макс. глубина зажима,мм
56
Все характеристики
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Нет в наличии
Описание
Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы
Описание
Струбцины кованые изготавливаются из конструкционной стали, винт зажима имеет правую трапециедальную однозаходную резьбу, обеспечивают высокое усилие зажима.
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Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы