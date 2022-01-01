Testo 184 H1 - Логгер данных температуры и влажности

Преимущества

Продолжительность работы без ограничений

Логгер "все включено": PDF-отчет с данными измерений, приложение для конфигурирования, сертификат калибровки и инструкция по эксплуатации

Автоматическое генерирование PDF-отчета, сразу после подключения логгера к USB-порту компьютера

Соответствие нормам GxP, требованиям 21 CFR Part 11, HACCP и EN 12830

Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ

С помощью логгера данных температуры и влажности testo 184 H1 вы можете осуществлять мониторинг условий транспортировки продуктов, чувствительных к изменениям условий среды, как, например, фармацевтические препараты, продукты питания, электроника или предметы искусства. Период измерений логгера не ограничен. В пункте назначения грузоперевозки, благодаря дисплею или LED-индикаторам заказчик может получить сведения о том, соблюдался ли требуемый диапазон температуры и влажности. Для получения более детальной информации достаточно подключить логгер к ПК – после чего автоматически генерируется PDF-отчет, который содержит все необходимые данные. Способ хранения файлов и информации позволяет сделать вашу работу с логгером данных еще более эффективной и удобной. Непосредственно в памяти testo 184 H1 сохранены программа для конфигурирования, инструкция по эксплуатации и PDF-отчет с зарегистрированными прибором данными. Объем памяти логгера данных температуры testo 184 H1 составляет 64 000 значений. Частота измерений от 1 мин. до 24 ч. свободно задается пользователем. Ресурс батареи составляет 500 дней. Логгер данных температуры и влажности testo 184 H1 поставляется в комплекте со стандартной батареей, которая может быть заменена пользователем. testo 184 H1 соответствует нормам GxP, требованиям 21 CFR Part 11, HACCP и EN 12830. Компания Testo AG имеет сертификацию ISO 9001:2008, и гарантирует соблюдение норм в ходе внутреннего и внешнего аудита.