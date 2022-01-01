Testo 184 T4 - Логгер данных температуры

Преимущества

Продолжительность работы без ограничений

Для использования при низких температурах до -80 °C, при транспортировке в условиях охлаждения "сухим льдом"

Логгер "все включено": PDF-отчет с данными измерений, приложение для конфигурирования, сертификат калибровки и инструкция по эксплуатации

Автоматическое генерирование PDF-отчета, сразу после подключения логгера к USB-порту компьютера

Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ

Описание продукта При нормальных условиях, сублимация сухого льда происходит при -78.48 °C. С помощью логгера данных температуры testo 184 T4 вы можете осуществлять мониторинг условий транспортировки фармацевтических препаратов, в условиях охлаждения "сухим льдом". Период измерений логгера не ограничен, диапазон измерения до -80 °C. Подробнее об областях применения (ссылка на таблицу Применение). В пункте назначения грузоперевозки, благодаря LED-индикаторам заказчик может получить сведения о том, соблюдался ли требуемый температурный диапазон. Для получения более детальной информации достаточно подключить логгер к ПК – после чего автоматически генерируется PDF-отчет, который содержит все необходимые данные. Способ хранения файлов и информации позволяет сделать вашу работу с логгером данных еще более эффективной и удобной. Непосредственно в памяти testo 184 T4 сохранены программа для конфигурирования, сертификат калибровки, инструкция по эксплуатации и PDF-отчет с зарегистрированными прибором данными. Объем памяти логгера данных температуры testo 184 T4 составляет 40 000 значений. Частота измерений от 1 мин. до 24 ч. свободно задается пользователем. Ресурс батареи составляет 100 дней (при -80 °C и 15-минутном измерительном цикле). Логгер данных температуры testo 184 T4 поставляется в комплекте со стандартной батареей, которая может быть заменена пользователем. testo 184 T4 соответствует нормам GxP, требованиям 21 CFR Part 11, HACCP и EN 12830. Компания Testo AG имеет сертификацию ISO 9001:2008, и гарантирует соблюдение норм в ходе внутреннего и внешнего аудита.