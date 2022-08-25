Строительный уровень Энкор УС-1-3 5401, 1 м
Арт. Х131620052
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
Уровень 1000мм Энкор 5401 является простым приспособлением в строительных или ремонтных работах. Служит для проведения измерений и выявления погрешности поверхности с помощью ампул с жидкостью. Ударопрочный окрашенный корпус из алюминия обеспечивает долговечность.
Преимущества
- Ампулы для определений погрешности
- Заглушки по бокам корпуса
- Износостойкость