Строительный уровень Энкор УС-1-3 5401, 1 м

Уровень 1000мм Энкор 5401 является простым приспособлением в строительных или ремонтных работах. Служит для проведения измерений и выявления погрешности поверхности с помощью ампул с жидкостью. Ударопрочный окрашенный корпус из алюминия обеспечивает долговечность.



Преимущества