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Строительный уровень Энкор УС-1-3 5401, 1 м
5.0
1
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Строительные уровни
    Строительный уровень Энкор УС-1-3 5401, 1 м
    Арт. Х131620052
    5.0
    1
    Строительный уровень Энкор УС-1-3 5401, 1 м

      Строительный уровень Энкор УС-1-3 5401, 1 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Арт. Х131620052
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Уровень 1000мм Энкор 5401 является простым приспособлением в строительных или ремонтных работах. Служит для проведения измерений и выявления погрешности поверхности с помощью ампул с жидкостью. Ударопрочный окрашенный корпус из алюминия обеспечивает долговечность.

        Преимущества

        • Ампулы для определений погрешности
        • Заглушки по бокам корпуса
        • Износостойкость