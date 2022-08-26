Строительный уровень Энкор 5446, 400 мм
Арт. Х131683
Характеристики
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Производитель
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
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Количество рукояток, шт
|нет
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Наличие магнита
|Нет
- Уровень 400мм Энкор 5446 предназначен для проведения измерений и выявления погрешностей поверхности. Корпус изготовлен из прочного алюминия, и имеет в своей конструкции заглушки. Используется в строительных или ремонтных работах. Ампулы предназначены для более точного проведения измерений. Также в конструкции есть отверстие для подвешивания уровня.
Преимущества
- Заглушки на концах уровня 400мм Энкор 5446
- Корпус из алюминия
- Акриловые ампулы
- Отверстие для подвеса
- Небольшой размер