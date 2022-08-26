Строительный уровень Энкор 5446, 400 мм

Преимущества

Заглушки на концах уровня 400мм Энкор 5446

Корпус из алюминия

Акриловые ампулы

Отверстие для подвеса

Небольшой размер

Уровень 400мм Энкор 5446 предназначен для проведения измерений и выявления погрешностей поверхности. Корпус изготовлен из прочного алюминия, и имеет в своей конструкции заглушки. Используется в строительных или ремонтных работах. Ампулы предназначены для более точного проведения измерений. Также в конструкции есть отверстие для подвешивания уровня.