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Строительный уровень Энкор 5446, 400 мм
5.0
1
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Строительные уровни
    Строительный уровень Энкор 5446, 400 мм
    Арт. Х131683
    5.0
    1
    Строительный уровень Энкор 5446, 400 мм

      Строительный уровень Энкор 5446, 400 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Арт. Х131683
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Количество рукояток, шт
      		нет
      Наличие магнита
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Уровень 400мм Энкор 5446 предназначен для проведения измерений и выявления погрешностей поверхности. Корпус изготовлен из прочного алюминия, и имеет в своей конструкции заглушки. Используется в строительных или ремонтных работах. Ампулы предназначены для более точного проведения измерений. Также в конструкции есть отверстие для подвешивания уровня.

        Преимущества

        • Заглушки на концах уровня 400мм Энкор 5446
        • Корпус из алюминия
        • Акриловые ампулы
        • Отверстие для подвеса
        • Небольшой размер