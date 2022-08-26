Строительный уровень Энкор 8333 УС-4-3, 1500 мм

Преимущества

Две фрезерованные базовые поверхности

Усиленный корпус (дополнительные ребра жесткости)

Одновременное измерение по горизонтали и вертикали

Длина 1500 мм

Уровень Энкор УС 4-3 8333 - измерительный инструмент размером 1500 мм из дюралюминия для строительных работ. Оснащен тремя ампулами, что обеспечивает возможность проведения измерений в нескольких плоскостях. Усиленный корпус имеет дополнительные ребра жесткости.