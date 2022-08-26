Каталог товаров
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Строительный уровень Энкор 8333 УС-4-3, 1500 мм
5.0
1
Найти аналог
Строительные уровни
    Строительный уровень Энкор 8333 УС-4-3, 1500 мм
    Арт. Х1316104
    5.0
    1
    Строительный уровень Энкор 8333 УС-4-3, 1500 мм

      Строительный уровень Энкор 8333 УС-4-3, 1500 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Арт. Х1316104
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Количество рукояток, шт
      		нет
      Наличие магнита
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Уровень Энкор УС 4-3 8333 - измерительный инструмент размером 1500 мм из дюралюминия для строительных работ. Оснащен тремя ампулами, что обеспечивает возможность проведения измерений в нескольких плоскостях. Усиленный корпус имеет дополнительные ребра жесткости.

        Преимущества

        • Две фрезерованные базовые поверхности
        • Усиленный корпус (дополнительные ребра жесткости)
        • Одновременное измерение по горизонтали и вертикали
        • Длина 1500 мм