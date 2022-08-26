Строительный уровень Энкор 8333 УС-4-3, 1500 мм
Арт. Х1316104
Характеристики
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Производитель
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
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Количество рукояток, шт
|нет
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Наличие магнита
|Нет
- Уровень Энкор УС 4-3 8333 - измерительный инструмент размером 1500 мм из дюралюминия для строительных работ. Оснащен тремя ампулами, что обеспечивает возможность проведения измерений в нескольких плоскостях. Усиленный корпус имеет дополнительные ребра жесткости.
Преимущества
- Две фрезерованные базовые поверхности
- Усиленный корпус (дополнительные ребра жесткости)
- Одновременное измерение по горизонтали и вертикали
- Длина 1500 мм