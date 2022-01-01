Уровень ЭНКОР 5452 УС-5-3 600мм
Арт. Х131620054
Характеристики
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Производитель
- Уровень 600 мм 1/30 Энкор УС-5-3 5452 - это прекрасный ручной измерительный инструмент, с помощью которого легко определить отклонения поверхностей от горизонтали или вертикали. Усиленный профиль уровня позволит прослужить ему долгое время, даже при частом использовании. На корпусе инструмента располагается сквозная ручка и акриловые глазки.
Преимущества
- Долговечность
- Длина 60 см
- Акриловые глазки
- Надежность
- Износоустойчивость