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Уровень ЭНКОР 5452 УС-5-3 600мм
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Фонари и фонарики
    Уровень ЭНКОР 5452 УС-5-3 600мм
    Арт. Х131620054

      Уровень ЭНКОР 5452 УС-5-3 600мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х131620054

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Уровень 600 мм 1/30 Энкор УС-5-3 5452 - это прекрасный ручной измерительный инструмент, с помощью которого легко определить отклонения поверхностей от горизонтали или вертикали. Усиленный профиль уровня позволит прослужить ему долгое время, даже при частом использовании. На корпусе инструмента располагается сквозная ручка и акриловые глазки.

        Преимущества 

        • Долговечность
        • Длина 60 см
        • Акриловые глазки
        • Надежность
        • Износоустойчивость