Уровень ЭНКОР 5452 УС-5-3 600мм

Преимущества

Долговечность

Длина 60 см

Акриловые глазки

Надежность

Износоустойчивость

Уровень 600 мм 1/30 Энкор УС-5-3 5452 - это прекрасный ручной измерительный инструмент, с помощью которого легко определить отклонения поверхностей от горизонтали или вертикали. Усиленный профиль уровня позволит прослужить ему долгое время, даже при частом использовании. На корпусе инструмента располагается сквозная ручка и акриловые глазки.