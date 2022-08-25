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Строительный уровень Энкор УС-2-3 8572, 800 мм
5.0
1
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Строительные уровни
    Строительный уровень Энкор УС-2-3 8572, 800 мм
    Арт. Х131692
    5.0
    1
    Строительный уровень Энкор УС-2-3 8572, 800 мм

      Строительный уровень Энкор УС-2-3 8572, 800 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Арт. Х131692
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Уровень Энкор 8572 предназначен для визуального определения отклонений поверхностей. Оснащен профилем из дюралюминия, который гарантирует ударопрочность. Длина инструмента составляет 80 см, что является оптимальным вариантом для выполнения работ.

        Преимущества

        • Фрезерованная базовая поверхность
        • Длина 80 см
        • Корпус изготовлен из дюралюминия - ударопрочность
        • Более жесткий профиль, чем у уровней серии УС 1-3
        • 3 ампулы