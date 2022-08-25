Строительный уровень Энкор УС-2-3 8572, 800 мм
Арт. Х131692
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
Уровень Энкор 8572 предназначен для визуального определения отклонений поверхностей. Оснащен профилем из дюралюминия, который гарантирует ударопрочность. Длина инструмента составляет 80 см, что является оптимальным вариантом для выполнения работ.
Преимущества
- Фрезерованная базовая поверхность
- Длина 80 см
- Корпус изготовлен из дюралюминия - ударопрочность
- Более жесткий профиль, чем у уровней серии УС 1-3
- 3 ампулы