Строительный уровень Энкор УС-2-3 8572, 800 мм

Уровень Энкор 8572 предназначен для визуального определения отклонений поверхностей. Оснащен профилем из дюралюминия, который гарантирует ударопрочность. Длина инструмента составляет 80 см, что является оптимальным вариантом для выполнения работ.

Преимущества

Фрезерованная базовая поверхность

Длина 80 см

Корпус изготовлен из дюралюминия - ударопрочность

Более жесткий профиль, чем у уровней серии УС 1-3

3 ампулы



